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Larissa Manoela diz não ter mais contato com familiares de sangue: "A ruptura foi grande"

Atriz revelou viver embate familiar com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, em agosto; ela disse que André Luiz Frambach foi ‘mola propulsora’, mas que caso começou antes de seu relacionamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 09:16

Larissa Manoela
Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
A atriz Larissa Manoela revelou ter rompido totalmente a relação com seus familiares de sangue. Em agosto, a artista falou pela primeira vez sobre o embate familiar que vivia com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, e, nesta quarta-feira, 18, deu mais detalhes sobre o que a levou a tomar a decisão e como obteve apoio de amigos e pessoas próximas.
"O recomeçar é algo desafiador e exige muita coragem", declarou ela em entrevista à Glamour. Larissa descreveu que, após a repercussão do caso, se sente "muito resiliente", além de "corajosa e focada".
A artista disse que começou a refletir sobre os problemas que enfrentava com os pais quando completou 18 anos. Ela, porém, não imaginou a proporção do que aconteceria após. "Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho", afirmou.
Larissa contou que ter tomado a decisão do rompimento é "um desafio e uma dor" e que teve uma rede de apoio que envolveu pessoas próximas e sessões de terapia. Ela comentou que o noivo, André Luiz Frambach, foi uma "mola propulsora" para o caso, mas disse que já enxergava os problemas com Silvana e Gilberto antes do relacionamento.
"Sou filha única e é um movimento duro. Comecei a enxergar muito antes de ter o meu parceiro de vida, que é o André. Não vou mentir, ele foi uma mola propulsora e o meu apoio, mas essa história não é sobre ele", disse.
Sobre o rompimento definitivo com a família, a atriz disse que ter tentado um diálogo e que hoje conta com o suporte de amigos. "Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande."
O Estadão tentou contato com Silvana Taques e Gilberto Elias para comentar as novas declarações de Larissa, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

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