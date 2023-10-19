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Maisa sai da casa dos pais e mostra tour pelo primeiro apartamento; veja fotos

A atriz e apresentadora alugou um apartamento para ficar mais perto do local de gravações da série ‘De Volta aos 15′
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 09:12

A atriz Maisa Silva e os pais foram diagnosticados com Covid-19
A atriz Maisa Silva saiu da casa dos pais e mostra tour pelo primeiro apartamento Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
O público que viu a atriz e apresentadora Maisa Silva, 21 anos, crescer na frente das câmeras se surpreendeu com a revelação de que ela está morando sozinha. Nesta terça-feira, 17, para matar a curiosidade de seus seguidores do Instagram, Maisa fez um tour pelo apartamento que alugou na cidade de São Paulo.
O imóvel tem dois quartos e uma sala integrada. A artista revelou que o lar é provisório. Ela explicou que o apartamento que comprou há cerca de três anos ainda precisa passar por reformas para que ela possa morar nele.
Maisa fez um tour virtual para mostrar o novo lar aos seus seguidores
Maisa fez um tour virtual para mostrar o novo lar aos seus seguidores Crédito: Reprodução/Instagram/@maisasilva
A atriz explicou que precisou se mudar antes da obra ficar pronta pois estava morando muito longe do trabalho, o que a fazia perder muito tempo em deslocamento. Atualmente, Maisa está gravando a terceira temporada da série De Volta aos 15, da Netflix.
Maisa, além de fazer alguns vídeos do local, abriu uma caixinha de perguntas para que as pessoas pudessem fazer perguntas sobre essa nova experiência de vida. Uma das perguntas foi se os pais dela já se acostumaram em não ter mais a filha em casa.
O novo apartamento de Maisa tem uma sala ampla
O novo apartamento de Maisa tem uma sala ampla Crédito: Reprodução/Instagram/@maisasilva
O apartamento fica a 40 minutos da casa dos seus pais e que eles já estavam esperando que ela fosse morar sozinha. "Eu já estava ensaiando desde os 18 anos, quando comprei meu apartamento."
Maisa mostra a cama de seu novo quarto
Maisa mostra a cama de seu novo quarto Crédito: Reprodução/Instagram/@maisasilva
Ela também foi questionada se ela está fazendo a própria comida. Ela negou. "Acho que muita gente já imaginava isso, né? Não sou uma mestra cuca", disse, explicando que tem comprado marmitas e que, além de consumi-las em casa, também leva para o trabalho.

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