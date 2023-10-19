Juliette diz que música apontada como plágio de Emicida será apagada e responsabiliza Bauducco

Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar 'AmarElo' de Emicida em 'Magia Amarela' Crédito: Divulgação

Juliette revelou que a música Magia Amarela, apontada como plágio do projeto Amarelo, de Emicida, será retirada de todas as plataformas digitais. O anúncio foi compartilhado após a Bauducco comunicar o cancelamento da campanha envolvendo a cantora e Duda Beat.

Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou um novo comunicado: "É extremamente necessário informar que eu e minha equipe jamais compactuaríamos ou participaríamos cientemente de atitudes de plágio e apropriação criativa. Fui contratada para uma campanha publicitária em que interpretaria uma canção e videoclipe e os processos de liberações autorais são de responsabilidade do contratante".

"Peço desculpas e lamento profundamente as consequências desse ocorrido. Estejam certos de que tomaremos providências e aumentaremos ainda mais nosso cuidado sobre propriedade intelectual e diversidade em futuros trabalhos artísticos e comerciais. Por fim, informo que a campanha foi cancelada e a música será retirada de todas as plataformas digitais", concluiu.

No Twitter, Evandro Fióti, irmão de Emicida, respondeu:

A Bauducco informou o cancelamento da campanha através de um pronunciamento enviado pela agência responsável pela marca, chamada Galeria: "Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar sua cor icônica e sua mensagem de união".

Entenda o caso

Magia Amarela, foi lançada na noite da última terça-feira, 17. Imediatamente, já foi motivo de polêmica nas redes sociais - sendo acusada de plágio.

A semelhança do single com AmarElo, álbum e projeto audiovisual de Emicida, se tornou tópico durante a madrugada. Evandro Fióti alegou que o trabalho foi "roubado conceitualmente". Na manhã desta quarta-feira, 18 a equipe de Juliette informou que a faixa fazia parte de uma campanha publicitária.

Horas depois, Duda Beat e sua equipe também se pronunciaram. A cantora alega que não teve participação na criação artística da música e que foi apenas contratada pela marca como uma das intérpretes da canção.

"Desde o primeiro contato entre agência e escritório da artista, ainda na fase de negociação, o nome de Felipe Vassão (um dos autores do projeto musical e da canção AmarElo) estava citado no escopo da campanha como autor da faixa comercial (que ainda não existia e nem tinha o nome de Magia Amarela)". De acordo com a equipe de Duda, ela não foi avisado sobre a exclusão do nome de Vassão na autoria do projeto.

A cantora apagou a publicação minutos depois de compartilhar. Posteriormente, Duda postou o comunicado mencionado acima. Citado no pronunciamento de Duda, Vassão publicou em suas redes sociais, muito brevemente, sobre o caso. "Não tenho nenhum envolvimento com a nova música Magia Amarela, da Juliette e Duda Beat", escreveu.

Em suas redes sociais, Evandro comentou que os responsáveis pela publicidade haviam procurado a equipe de Emicida. "Essa marca negociou com a gente", disse Fióti na live. "A gente não chegou em um acordo, por cronograma, prazo e questões financeiras. A verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer."

O plágio do Amarelo é uma publi da balducco e isso fica ainda pior depois da revelação que a marca tentou fechar com o Emicida, mas não houveram acordos. Então eles resolveram se apropriar do conceito



pic.twitter.com/BaiXY3VkEM — Atailon (@atailon) October 18, 2023