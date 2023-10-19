Juliette diz que música apontada como plágio de Emicida será apagada e responsabiliza Bauducco

Juliette revelou que a música Magia Amarela, apontada como plágio do projeto Amarelo, de Emicida, será retirada de todas as plataformas digitais. O anúncio foi compartilhado após a Bauducco comunicar o cancelamento da campanha envolvendo a cantora e Duda Beat.
Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou um novo comunicado: "É extremamente necessário informar que eu e minha equipe jamais compactuaríamos ou participaríamos cientemente de atitudes de plágio e apropriação criativa. Fui contratada para uma campanha publicitária em que interpretaria uma canção e videoclipe e os processos de liberações autorais são de responsabilidade do contratante".
"Peço desculpas e lamento profundamente as consequências desse ocorrido. Estejam certos de que tomaremos providências e aumentaremos ainda mais nosso cuidado sobre propriedade intelectual e diversidade em futuros trabalhos artísticos e comerciais. Por fim, informo que a campanha foi cancelada e a música será retirada de todas as plataformas digitais", concluiu.
No Twitter, Evandro Fióti, irmão de Emicida, respondeu:
A Bauducco informou o cancelamento da campanha através de um pronunciamento enviado pela agência responsável pela marca, chamada Galeria: "Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar sua cor icônica e sua mensagem de união".
Entenda o caso
Magia Amarela, foi lançada na noite da última terça-feira, 17. Imediatamente, já foi motivo de polêmica nas redes sociais - sendo acusada de plágio.
A semelhança do single com AmarElo, álbum e projeto audiovisual de Emicida, se tornou tópico durante a madrugada. Evandro Fióti alegou que o trabalho foi "roubado conceitualmente". Na manhã desta quarta-feira, 18 a equipe de Juliette informou que a faixa fazia parte de uma campanha publicitária.
Horas depois, Duda Beat e sua equipe também se pronunciaram. A cantora alega que não teve participação na criação artística da música e que foi apenas contratada pela marca como uma das intérpretes da canção.
"Desde o primeiro contato entre agência e escritório da artista, ainda na fase de negociação, o nome de Felipe Vassão (um dos autores do projeto musical e da canção AmarElo) estava citado no escopo da campanha como autor da faixa comercial (que ainda não existia e nem tinha o nome de Magia Amarela)". De acordo com a equipe de Duda, ela não foi avisado sobre a exclusão do nome de Vassão na autoria do projeto.
A cantora apagou a publicação minutos depois de compartilhar. Posteriormente, Duda postou o comunicado mencionado acima. Citado no pronunciamento de Duda, Vassão publicou em suas redes sociais, muito brevemente, sobre o caso. "Não tenho nenhum envolvimento com a nova música Magia Amarela, da Juliette e Duda Beat", escreveu.
Em suas redes sociais, Evandro comentou que os responsáveis pela publicidade haviam procurado a equipe de Emicida. "Essa marca negociou com a gente", disse Fióti na live. "A gente não chegou em um acordo, por cronograma, prazo e questões financeiras. A verba que eles tinham não justificava a entrega que a gente tinha que fazer."
Nesta quarta-feira, 18, ele mostrou em suas redes sociais que se trata de uma campanha da Bauducco. "Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética?", escreveu Fióti. "Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas, que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar."