Ilhados com a Sogra: conheça a família vencedora do reality show da Netflix

Comandado por Fernanda Souza, o programa "Ilhados com a Sogra", da Netflix, disponibilizou os últimos quatro episódios, nesta segunda-feira (16), e revelou os momentos finais do game. Na última prova, os competidores precisaram cumprir um circuito com vários desafios, sendo o último deles, montar um quebra-cabeça com o sobrenome da família.
Aos espectadores mais rápidos, certamente o episódio final mexeu com os corações. Afinal, a última prova foi acirrada e cheia de reviravoltas. Além dos capixabas da família Nery, que representavam a cor azul, as famílias Tenório (roxo) e Sassone (vermelho), vinda da repescagem, também disputaram a final.
ALERTA DE SPOILER
Se você ainda não assistiu aos episódios, alertamos que não vale seguir lendo o texto. Fique sabendo um pouco mais sobre a última temporada de "The Crown" aqui.
Já que resolveu ficar para ler, saiba que...
A família Nery foi a primeira a sinalizar que tinha concluído a prova final, porém ainda faltava uma peça. De volta ao jogo, a família Sassone também sinalizou que havia finalizado, mas duas peças do quebra-cabeça estavam trocadas. Por fim, os ‘Nery’ conseguiram consertar o erro e terminaram o desafio em primeiro lugar.
Com sorte, agilidade e jogo de cintura, os capixabas Taninha, Francine Nery e Rodrigo Cardoso venceram o “Ilhados Com a Sogra”. Os capixabas se consagraram na última prova, acumulando a maior quantidade de pontos, chamados de "favos" no game.
O que a família vencedora - provavelmente - não contava é que o prêmio de meio milhão de reais não seria de todos. Após a prova, Fernandinha revelou mais um grande segredo do reality: os R$ 500 mil da premiação foram apenas para a sogra. Assim, Taninha Nery ficou com a responsabilidade sobre o que fazer com a bolada que ganhou.
A sogra de Rodrigo teve que escolher entre três opções dadas pela apresentadora: ficar com o todo valor para ela, dar o prêmio para a filha ou para o genro, ou dividir entre os três. Taninha decidiu ficar com R$ 160 mil e repartir o restante entre o genro e a filha, dando R$ 170 mil para cada um.
Em conversa com HZ quando o reality estreou, a mãe da família Nery explicou como foram os 30 dias isolada em uma só palavra: inexplicável. Segundo Taninha, a parte mais difícil foi lidar com a saudade da família.
"O que mais me sufocou nessa experiência foi a saudade, nunca fiquei mais de 30 dias sem meu marido ou meus filhos, sem telefone. Isso foi o mais pesado. Na experiência, teve muito perrengue, muito entretenimento. Cada um tem sua convivência com o genro e a nora, cada família é diferente”, disse.
SOBRE O REALITY
Ao todo, seis famílias participaram do programa: os Tenório, os Nery, os Sassone, os Dunker, os Castro e os Donatti. Com oito episódios, os participantes precisaram estreitar relações com suas sogras, enquanto realizavam diversas provas para acumular pontos na competição. Já os filhos foram para um bunker, onde assistiam algumas cenas do reality e tinham a possibilidade de “intervir” no jogo, sob consequências.