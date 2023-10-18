Ilhados com a Sogra: conheça a família vencedora do reality show da Netflix

"Ilhados Com a Sogra", da Netflix, chega ao episódio final Crédito: Netflix

Comandado por Fernanda Souza, o programa " Ilhados com a Sogra ", da Netflix, disponibilizou os últimos quatro episódios, nesta segunda-feira (16), e revelou os momentos finais do game. Na última prova, os competidores precisaram cumprir um circuito com vários desafios, sendo o último deles, montar um quebra-cabeça com o sobrenome da família.

Aos espectadores mais rápidos, certamente o episódio final mexeu com os corações. Afinal, a última prova foi acirrada e cheia de reviravoltas. Além dos capixabas da família Nery, que representavam a cor azul, as famílias Tenório (roxo) e Sassone (vermelho), vinda da repescagem, também disputaram a final.

ALERTA DE SPOILER

Já que resolveu ficar para ler, saiba que...

A família Nery foi a primeira a sinalizar que tinha concluído a prova final, porém ainda faltava uma peça. De volta ao jogo, a família Sassone também sinalizou que havia finalizado, mas duas peças do quebra-cabeça estavam trocadas. Por fim, os ‘Nery’ conseguiram consertar o erro e terminaram o desafio em primeiro lugar.

Com sorte, agilidade e jogo de cintura, os capixabas Taninha, Francine Nery e Rodrigo Cardoso venceram o “Ilhados Com a Sogra”. Os capixabas se consagraram na última prova, acumulando a maior quantidade de pontos, chamados de "favos" no game.

O que a família vencedora - provavelmente - não contava é que o prêmio de meio milhão de reais não seria de todos. Após a prova, Fernandinha revelou mais um grande segredo do reality: os R$ 500 mil da premiação foram apenas para a sogra. Assim, Taninha Nery ficou com a responsabilidade sobre o que fazer com a bolada que ganhou.

A sogra de Rodrigo teve que escolher entre três opções dadas pela apresentadora: ficar com o todo valor para ela, dar o prêmio para a filha ou para o genro, ou dividir entre os três. Taninha decidiu ficar com R$ 160 mil e repartir o restante entre o genro e a filha, dando R$ 170 mil para cada um.

"O que mais me sufocou nessa experiência foi a saudade, nunca fiquei mais de 30 dias sem meu marido ou meus filhos, sem telefone. Isso foi o mais pesado. Na experiência, teve muito perrengue, muito entretenimento. Cada um tem sua convivência com o genro e a nora, cada família é diferente”, disse.

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