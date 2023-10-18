Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar "AmarElo", de Emicida; entenda

As cantoras Juliette e Duda Beat foram acusadas de plagiar a canção "AmarElo", do rapper Emicida, em novo feat das artistas, "Magia Amarela". A música, lançada nesta quarta-feira (18), repercutiu na web após alguns internautas, e também o produtor e irmão do artista, Evandro Fióti, encontrarem semelhanças entre as duas faixas.
Em post no X (novo nome do Twitter), Fióti falou sobre "apropriação e ética" quando se referiu a possíveis coincidências da música de Juliette e Duda com a faixa lançada por Emicida, Pabllo Vittar e Majur.
"Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que, inclusive, admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!", publicou.
"Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado, vindo em sua maioria (mas não somente) de pessoas brancas. E reafirmo: essa crítica é coerente e vai no lugar certo. Não quero hate em cima da Juliette ou Duda", disse o produtor em outra postagem.
Evandro voltou a falar sobre o assunto em uma live no Instagram. O irmão de Emicida disse que ficou sabendo da música por meio de uma amiga, mas só associou com a canção do rapper horas depois. Fióti declarou que conhece todos os envolvidos com a nova faixa de trabalho das artistas nordestinas.
"O mais chocante é que conheço todo mundo que está envolvido no projeto, a gente conhece todo mundo. É uma coisa muito dura o que vou dizer (...). Não faz sentido! Os caras roubaram a paleta de cores, conceito, parte da letra e a tipografia. Se perguntar a justificativa de que eles usaram cada uma dessas criações, não vão ter um conceito por trás disso. Isso foi completamente apropriado”, comentou. Abaixo, veja o clipe de "AmarElo", de Emicida.
"Quando a gente fala que os maiores casos de roubos e plágios nesse tipo de situação acontecem com pessoas que estão ao nosso lado, é verdade. São pessoas que conto e que estão em todos os ambientes", continuou Fióti.
O produtor ainda falou sobre a falta de ética na indústria musical. "Pago um preço muito caro por ter ética nesse mercado. A gente vive em um mercado completamente sem ética. Não tem como se indignar. Não vou passar pano porque são brancas. Culpabilizo a equipe. Acredito que existe uma questão por trás de tudo isso", afirmou.
A RESPOSTA DE JULIETTE
No Instagram, Juliette repostou uma nota oficial - publicada no perfil da empresa Bpmcom- dizendo que a música faz parte de uma ação publicitária e que apenas foi contratada como intérprete da canção. Segundo o comunicado, a equipe da cantora já está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha. Duda Beat ainda não se pronunciou.