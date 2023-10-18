Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar "AmarElo", de Emicida; entenda

Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar 'AmarElo' de Emicida em 'Magia Amarela' Crédito: Divulgação

As cantoras Juliette e Duda Beat foram acusadas de plagiar a canção "AmarElo", do rapper Emicida, em novo feat das artistas, "Magia Amarela". A música, lançada nesta quarta-feira (18), repercutiu na web após alguns internautas, e também o produtor e irmão do artista, Evandro Fióti, encontrarem semelhanças entre as duas faixas.

Em post no X (novo nome do Twitter), Fióti falou sobre "apropriação e ética" quando se referiu a possíveis coincidências da música de Juliette e Duda com a faixa lançada por Emicida, Pabllo Vittar e Majur.

"Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que, inclusive, admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!", publicou.

Sabre apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética?

Então, esse mercado tem bem pouco.

Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso juridico vai trabalhar! https://t.co/0j4hYOTTrJ — Evandro (@fiotioficial) October 18, 2023

"Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado, vindo em sua maioria (mas não somente) de pessoas brancas. E reafirmo: essa crítica é coerente e vai no lugar certo. Não quero hate em cima da Juliette ou Duda", disse o produtor em outra postagem.

Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa critica é coerente e vai no lugar certo, ñ quero hate em cima da Juliette ou Duda. — Evandro (@fiotioficial) October 18, 2023

Evandro voltou a falar sobre o assunto em uma live no Instagram. O irmão de Emicida disse que ficou sabendo da música por meio de uma amiga, mas só associou com a canção do rapper horas depois. Fióti declarou que conhece todos os envolvidos com a nova faixa de trabalho das artistas nordestinas.

Em live, Evandro Fióti comentou sobre a acusação de plágio envolvendo o single ‘Magia Amarela’ de Juliette e Duda Beat. “Mais uma vez a branquitude se une sem ética nenhuma pra se apropriar de criações de pessoas negras. É um absurdo”, declarou Fióti. pic.twitter.com/2ksAM9xnpe — ARTH (@anthunesarth) October 18, 2023

"O mais chocante é que conheço todo mundo que está envolvido no projeto, a gente conhece todo mundo. É uma coisa muito dura o que vou dizer (...). Não faz sentido! Os caras roubaram a paleta de cores, conceito, parte da letra e a tipografia. Se perguntar a justificativa de que eles usaram cada uma dessas criações, não vão ter um conceito por trás disso. Isso foi completamente apropriado”, comentou. Abaixo, veja o clipe de "AmarElo", de Emicida.

"Quando a gente fala que os maiores casos de roubos e plágios nesse tipo de situação acontecem com pessoas que estão ao nosso lado, é verdade. São pessoas que conto e que estão em todos os ambientes", continuou Fióti.

O produtor ainda falou sobre a falta de ética na indústria musical. "Pago um preço muito caro por ter ética nesse mercado. A gente vive em um mercado completamente sem ética. Não tem como se indignar. Não vou passar pano porque são brancas. Culpabilizo a equipe. Acredito que existe uma questão por trás de tudo isso", afirmou.

A RESPOSTA DE JULIETTE