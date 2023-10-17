Zé Neto e Cristiano são condenados a pagar R$ 20 mil a homem xingado por plateia em show

Zé Neto & Cristiano foram processados por marido de fã em São Paulo Crédito: Arthur Louzada

A dupla Zé Neto e Cristiano foi condenada a pagar R$ 20 mil a um homem xingado pela plateia durante show dos sertanejos na cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, em 2022. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem.

O homem em questão é o ex-marido de uma fã. Zé Neto e Cristiano perguntaram à plateia se alguém havia terminado um relacionamento recentemente e uma gestante disse o nome do ex.

A dupla sertaneja então pediu que o público insultasse o homem, o que se repetiu algumas vezes. O homem processou Zé Neto e Cristiano por dano moral, e afirmou que se tornou motivo de piada na cidade, com pessoas frequentemente caçoando dele pelo evento.

Por conta do episódio, ele teria sofrido transtornos psicológicos, como ansiedade. A defesa da dupla argumentou que a culpa seria da mulher, já que ela que expôs o nome do ex-marido, e que ele queria ganhar dinheiro de forma injusta.

A Justiça, contudo, declarou os cantores culpados e ordenou o pagamento da indenização, além de 40% dos honorários advocatícios do autor. O homem também havia pedido que a dupla se desculpasse publicamente, o que não foi acatado.