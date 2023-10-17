Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Britney Spears revela que abortou filho de Justin Timberlake: "Não queria ser pai"
Polêmica

Britney Spears revela que abortou filho de Justin Timberlake: "Não queria ser pai"

"Sempre esperei que teríamos uma família juntos", escreveu cantora; informação está em livro de memórias de Britney que será lançado ainda esse mês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 14:17

Britney Spears e Justin Timberlake: atriz afirmou ter feito um aborto durante a relação dos cantores
Britney Spears e Justin Timberlake: atriz afirmou ter feito um aborto durante a relação dos cantores Crédito: Shutterstock
Prestes a lançar seu livro de memórias, "The Woman In Me", Britney Spears está compartilhando experiências que manteve em segredo por anos.
Em trecho divulgado para a revista People, a artista de 41 anos revelou que engravidou de Justin Timberlake, com quem namorou. Segundo ela, Justin não queria ser pai e, por isso, ela fez um aborto.
"Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família juntos. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava”, escreveu Britney. “Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens.”
“Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixada apenas para mim, eu nunca teria feito isso”, completou.
Os dois cantores se separaram em 2002. Britney se tornou mãe de dois filhos, Sean Preston, 18, e Jayden James, 17, com seu segundo marido, Kevin Federline.
Ainda de acordo com a People, os assessores de Timberlake foram procurados, mas não responderam. Segundo o portal Page Six, o cantor estaria preocupado com o lançamento do livro de Britney e o que seria dito sobre ele na obra. "The Woman In Me" será lançado internacionalmente, inclusive no Brasil, no dia 24 de outubro.

Veja Também

Polícia visita a casa de Britney Spears após vídeo com facas viralizar na internet, diz site

Biografia de Britney Spears custou R$ 1 mi, diz editora

Após separação, Britney Spears cogita se reconciliar com o pai, diz site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aborto Britney Spears Famosos Justin Bieber
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados