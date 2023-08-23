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Após separação, Britney Spears cogita se reconciliar com o pai, diz site

Depois de querer que Jamie fosse preso, artista agora estaria propensa a reatar relação com ele ao saber de suas condições de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 10:30

Britney Spears em registro compartilhado nas suas redes sociais
Britney Spears em registro compartilhado nas suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
Depois de se livrar de uma tutela de 13 anos e de pedir pela prisão do pai, a cantora Britney Spears agora parece propensa a reatar sua relação com Jamie Spears. As informações são do TMZ.
Segundo a publicação, a separação com Sam Asghari tem mexido com os sentimentos da artista pop. Além disso, ela descobriu que o pai tem tido de lidar com problemas de saúde e isso teria pesado para que ela cogitasse procurar por ele.
Jamie tem frequentado um hospital pelos últimos meses em decorrência de uma infecção após cirurgia no joelho. Na próxima sexta (25), ele deverá passar por um novo procedimento operatório para tentar resolver esse problema. Jamie já teria perdido mais de dez quilos.
Fontes disseram à publicação que Britney foi avisada das condições do pai por meio do irmão Bryan. Jamie também estaria disposto a se resolver com a filha, apesar de tudo o que foi falado sobre a relação conturbada de ambos.
Na última quarta-feira (16), Sam Asghari entrou com uma petição em um Tribunal de Los Angeles pedindo para se separar dela, com quem ficou por 14 meses. Segundo o TMZ, o motivo para o término da relação teria sido um suposto caso extraconjugal de Britney.
Fontes do veículo afirmam que Asghari saiu da casa deles e está vivendo em um lugar próprio. A artista tem um acordo pré-nupcial que protege seus bens, mas os dois devem chegar a um acordo financeiro. Sam e Britney começaram a namorar em 2016, quando ele conseguiu um papel em um de seus videoclipes.

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