MC Marcinho está com infecção generalizada e é retirado da fila de transplante de coração

MC Marcinho Crédito: Divulgação

A situação de saúde do cantor MC Marcinho teve uma agravamento nas últimas 24 horas. O músico foi afetado por uma infecção generalizada, e nesta terça-feira (22), familiares e amigos do artista recorreram às redes sociais para solicitar doações de sangue em prol do cantor. A informação foi confirmada pela assessoria de MC Marcinho à reportagem.

O funkeiro também foi retirado da lista de espera para transplante de órgãos. De acordo com as normas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Transplantes, o receptor precisa estar em condições mínimas para suportar a cirurgia e receber o órgão doado.

"Devido à gravidade da infecção, a cirurgia não pode ser realizada", confirma a assessoria do cantor.

O irmão do artista, Mauro Garcia, também recorreu às redes sociais para solicitar doações de sangue e compartilhar a atual situação do cantor. "A condição do meu irmão piorou e somente um milagre de Deus pode impedir que o percamos", diz ele, em um trecho do post.