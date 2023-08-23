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MC Marcinho está com infecção generalizada e é retirado da fila de transplante de coração

Funkeiro apresenta piora e familiares estimulam a doação de sangue para reverter o quadro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 10:24

MC Marcinho
MC Marcinho Crédito: Divulgação
A situação de saúde do cantor MC Marcinho teve uma agravamento nas últimas 24 horas. O músico foi afetado por uma infecção generalizada, e nesta terça-feira (22), familiares e amigos do artista recorreram às redes sociais para solicitar doações de sangue em prol do cantor. A informação foi confirmada pela assessoria de MC Marcinho à reportagem.
O funkeiro também foi retirado da lista de espera para transplante de órgãos. De acordo com as normas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Transplantes, o receptor precisa estar em condições mínimas para suportar a cirurgia e receber o órgão doado.
"Devido à gravidade da infecção, a cirurgia não pode ser realizada", confirma a assessoria do cantor.
O irmão do artista, Mauro Garcia, também recorreu às redes sociais para solicitar doações de sangue e compartilhar a atual situação do cantor. "A condição do meu irmão piorou e somente um milagre de Deus pode impedir que o percamos", diz ele, em um trecho do post.
No dia 14 deste mês, MC Marcinho recebeu um coração artificial, um dispositivo de duração intermediária, projetado para ser utilizado por um período de três a quatro meses.

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