Paulo Vieira visita o ES para gravação da série "Avisa Lá Que Eu Vou"

O humorista Paulo Vieira visitou o ES para gravação da série "Avisa Lá Que Eu Vou" Crédito: Reprodução/Twitter/@PauloVieiraReal

Avisa lá, que ele está no Espírito Santo! No último domingo (20), Paulo Vieira chamou a atenção dos capixabas ao perguntar, pelas redes sociais, qual o melhor lugar para almoçar em Ibiraçu, na região Norte do Estado. Além das indicações dos internautas — a maioria de pastelarias —, uma dúvida pairou entre os comentários: o que trouxe o humorista ao ES?

qual o melhor lugar pra almoçar hoje em Ibiraçu-ES? — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) August 20, 2023

cancela! não tô em Ibiraçu (eu só gravo lá), tô hospedado em aracruz



disseram que tem uma praia perto, vou caçar minha alegria dominical por lá — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) August 20, 2023

A resposta pode ser conferida em breve na nova temporada da série "Avisa Lá Que Eu Vou", programa do canal GNT em que Paulo Vieira passeia pelo interior do Brasil para conhecer pessoas e boas histórias. Com gravações ainda acontecendo - elas vão até o sábado (26) -, o episódio deve mostrar a passagem do humorista pelo Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu e por Cariacica.

eu fui muito feliz com os fãs e amigos da bahia



espero que os do Espírito Santo se esforcem



. pic.twitter.com/S544HTxyQg — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) August 20, 2023