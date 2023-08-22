Paulo Vieira visita o ES para gravação da série "Avisa Lá Que Eu Vou"

Avisa lá, que ele está no Espírito Santo! No último domingo (20), Paulo Vieira chamou a atenção dos capixabas ao perguntar, pelas redes sociais, qual o melhor lugar para almoçar em Ibiraçu, na região Norte do Estado. Além das indicações dos internautas — a maioria de pastelarias —, uma dúvida pairou entre os comentários: o que trouxe o humorista ao ES?
A resposta pode ser conferida em breve na nova temporada da série "Avisa Lá Que Eu Vou", programa do canal GNT em que Paulo Vieira passeia pelo interior do Brasil para conhecer pessoas e boas histórias. Com gravações ainda acontecendo - elas vão até o sábado (26) -, o episódio deve mostrar a passagem do humorista pelo Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu e por Cariacica.
Lançado em maio de 2022, os episódios do programa "Avisa Lá Que Eu Vou" são exibidos toda terça no canal do GNT, às 23h30. As matérias também podem ser vistas no "Fantástico" aos domingos. Ainda não há previsão de data para o episódio em terras capixabas ir ao ar.