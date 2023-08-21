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Fabio Porchat posta pela 1ª vez fotos com nova namorada, Priscila Castello Branco

Casal de humoristas assumiu a relação recentemente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 10:00

Fabio Porchat ao lado da atual namorada, Priscila Castello Branco
Fabio Porchat ao lado da atual namorada, Priscila Castello Branco Crédito: Reprodução/Instagram/@fabioporchat
Fabio Porchat usou seu perfil no Instagram para publicar as primeiras fotos ao lado da nova namorada, a também humorista Priscila Castello Branco.
Aos 34 anos, ela faz espetáculos de stand-up e também atua em peças de teatro. Chegou a fazer participações em duas novelas da Globo recentemente, Salve-se Quem Puder e Deus Salve o Rei.
Porchat foi casado por cinco anos com Nataly Mega, mas comunicou oficialmente seu divórcio em janeiro deste ano. O motivo seria o fato de ele ter declarado publicamente que não pretendia ter filhos - segundo ela, em casa, ele daria versão diferente sobre o tema.

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