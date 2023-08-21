Faustão pode ter de esperar até 18 meses por coração

Faustão publica vídeo em hospital Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva

Já incluído na fila de transplante cardíaco do Sistema Único de Saúde (SUS), o apresentador Faustão, 73, pode ter de esperar de 12 a 18 meses por um coração. As informações são do Hospital do Coração (HCor). Segundo o hospital, atualmente cerca de 40 mil pessoas aguardam pelo órgão no Brasil.

A fila é gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O tempo de espera, o tipo sanguíneo e a gravidade do caso são os fatores levados em consideração para a definição de quem deve ser priorizado.

Outro fator importante é a localização, pois é necessário entender o tempo de duração do órgão fora do corpo. Dependendo do prazo, seria preciso um avião para o transporte até o destino.

Além da gravidade da doença, crianças têm prioridade, sejam elas doadoras ou receptoras do coração.