Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

'Esqueça que sou sua mãe', teria dito Silvana a Larissa Manoela

Mensagem foi enviada na véspera do Natal, segundo a atriz. OUTRO LADO: pais não responderam a novos trechos de entrevista ao Fantástico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 09:45

Larissa Manoela ao lado da mãe, Silvana
Larissa Manoela ao lado da mãe, Silvana Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
O Fantástico revelou neste domingo (20) uma troca de mensagens entre a atriz Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques, na véspera do Natal de 2022.
Segundo Larissa, os pais haviam sido convidados a passar a data com a família do noivo dela, André, mas não aceitaram.
No dia 24 de dezembro, a atriz enviou uma mensagem dizendo que tentava entender as escolhas dos pais e pediu que Jesus renascesse no coração de Silvana. Também afirmou que sentia falta da melhor amiga e desejou uma linda noite de Natal.
De acordo com a mensagem divulgada no programa, Silva respondeu com um palavrão e acrescentou: "Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei".
No Fantástico, a advogada de Larissa, Patrícia Proetti, também fez novas afirmações sobre o controle do patrimônio financeiro da atriz.
Os pais de Larissa não quiseram conversar com a equipe do Fantástico.

Veja Também

Jojo Todynho fala sobre críticas após cirurgia bariátrica: 'quero qualidade de vida'

Na fila do SUS para um transplante, Faustão já fez campanha de doação de órgãos

Faustão precisa fazer transplante de coração, diz boletim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados