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Insuficiência cardíaca

Faustão precisa fazer transplante de coração, diz boletim

Internado desde 5 de agosto, apresentador já foi incluído na fila única de transplantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 05:21

O Hospital Israelita Albert Einstein informou na noite deste domingo, 20, que o quadro de saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão, 73, se agravou e há indicação para transplante cardíaco. Ele está internado sob cuidados intensivos, informou o hospital, está sendo submetido à diálise e necessita de medicamentos para "ajudar na força de bombeamento do coração".
Faustão deu entrada no hospital em 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca, "condição que vem sendo acompanhada desde 2020", disse o hospital em nota.
O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band
"Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", acrescentou o Albert Einstein. A nota é assinada pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor médico e de serviços hospitalares Miguel Cendoroglo Neto.
'Rezem por mim', pediu Faustão em vídeo neste sábado
No começo da madrugada deste sábado, 19, seu filho João Guilherme Silva publicou um vídeo de Faustão no quarto do hospital. "Rezem por mim", disse ele, completando que tem muita noção de que "quem decide é o chefe lá em cima".
Ao falar sobre seu atual quadro de saúde, Faustão havia tranquilizado os fãs e disse no momento que aguardava o posicionamento da equipe médica sobre a cirurgia que devia fazer.
"Estou ainda neste tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia posso fazer. Peço que quem gosta de mim, que reze por mim", disse ele, sentado em cama do Hospital Israelita Albert Einstein, de pijama.
"Por sorte, eu ainda não morri. Estou preparado para as coisas da vida (...). Mas quem decide é o chefe lá em cima", afirmou. (COLABOROU STEPHANIE ARAÚJO)

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