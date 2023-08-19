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Faustão pede orações e diz que passará por cirurgia: 'Rezem por mim'

Em vídeo gravado pelo filho, apresentador elogia equipe médica e agradece carinho da família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 10:07

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band
O apresentador Fausto Silva, 73, falou pela primeira vez após a internação, em São Paulo, no início do mês. No vídeo, divulgado no sábado (19) em redes sociais do filho, João Guilherme Silva, Faustão elogiou a equipe médica, agradeceu os cuidados da família e pediu orações. Bem-humorado, o apresentador mencionou que "por sorte" ainda não morreu e "quem decide é o chefe lá de cima".
O vídeo foi publicado por João Guilherme Silva no início da madrugada deste sábado. Faustão disse que os médicos vão decidir que tipo de cirurgia será melhor para seu caso. O apresentador foi internado dia 05 de agosto no Hospital Albert Einstein para tratar um quadro de insuficiência cardíaca, conforme nota divulgada pelos médicos.
Faustão começou falando da estreia da filha como cantora após seu último programa na Band, exibido na sexta-feira (18). Destacou que tem o maior cirurgião do mundo, o médico Fábio Gaiotto; e o cardiologista Fernando Bacal. E ainda fez propaganda do trabalho dos médicos "que também operam pelo SUS".
Fausto Silva contou que segue em tratamento e aguarda o posicionamento da equipe médica para a cirurgia.
"Por sorte ainda não morri. Eu tô preparado para coisas da vida. Estou ainda em tratamento. Peço que quem gosta de mim, rezem por mim. Agora, tenho muita noção da família maravilhosa que tenho, uma mulher extraordinária. E com tudo isso, quem decide é o chefe lá de cima", acrescentou o apresentador.
O estado de saúde de Fausto Silva é estável, segundo informações da família. No boletim médico, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor-médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto, no último dia 17, Faustão "encontra-se estável e em cuidados intensivos". A reportagem da Folha apurou que o quadro do apresentador não é grave.

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