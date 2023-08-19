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Big Brother Brasil 24

Boninho barra apelo por Carol Nakamura no 'BBB': 'Amiga e querida, mas não'

Diretor reagiu a pedidos de público em rede social, e negou a possibilidade da atriz participar do reality show da Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 10:01

A Carol Nakamura
A Carol Nakamura Crédito: Instagram/@carol_nakamura
Carol Nakamura não estará no Big Brother Brasil 24. Bom, pelo menos é o que garantiu Boninho. Na madrugada desta sexta-feira, 18, o diretor da Globo reagiu a pedidos do público em sua rede social, e barrou a possibilidade da atriz no programa. "Já vou adiantar aqui. Ele é uma amiga e querida, mas não!", escreveu.
Na mensagem, Boninho explicou o motivo da decisão e disse que não pretende levar nenhum ex-participante de reality show para a casa mais vigiada do Brasil. "Fez um outro, mesmo que seja nosso, tá fora". Carol Nakamura chegou até a semifinal de No Limite: Amazônia, que terminou nesta quinta-feira, 17.
Alguns seguidores pareceram não concordar com o critério, e relembraram a participação de ex-BBBs em outros realities, inclusive da Globo. "Aline Wirley e MC Guimê fizeram The Masked Singer. Pedro Scooby fez Exathlon Brasil na Band. Marvvila fez The Voice Brasil. Enfim, você pode colocar a Nakamura sim", rebateu um.
Atualizações do BBB 24
Boninho revelou em uma postagem no Threads, uma rede social vinculada ao Instagram, que havia escolhido o nome do terceiro grupo para o Big Brother Brasil. Ele não especificou se os integrantes desse grupo seriam anônimos ou famosos, como os dos grupos "pipoca" e "camarote". O nome escolhido para esse terceiro grupo foi "Puxadinho".
Ele provocou o público, perguntando se alguém tinha alguma ideia do que estava por vir. Na edição anterior do BBB, participaram nomes famosos como Fred, do canal Desempedidos, Aline Wirley, ex-integrante do grupo musical Rouge, Antônio Cara de Sapato, lutador de MMA, o funkeiro Mc Guimê e a atriz Bruna Griphao. No entanto, a grande vencedora do reality foi uma participante anônima, Amanda, que conquistou 68,9% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 2,88 milhões, o maior de todas as edições do programa.

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