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Carlos Alberto de Nóbrega passa bem, mas deve seguir internado

O apresentador, diagnosticado com covid-19, segue em recuperação no Hospital Sírio Libanês em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 08:51

Retrato do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84, do programa A Praça É Nossa, do SBT
Retrato do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84, do programa A Praça É Nossa, do SBT Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Carlos Alberto de Nóbrega, 87 anos, segue em recuperação no Hospital Sírio Libanês e deve ficar internado até a próxima terça-feira, 22. "Ele está se recuperando muito bem, mas ficará internado no Hospital Sírio Libanês provavelmente até a próxima terça-feira (22)", informou a assessoria ao Estadão.
Internado desde a última quinta-feira, 17, após ser diagnosticado com o novo coronavírus, a esposa do humorista, Renata Domingues de Nóbrega, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Em uma postagem, ela compartilhou uma imagem de Carlos Alberto em uma cama hospitalar, usando uma máscara de proteção, e reforçou: "Sim, @calbertonobrega está com covid, mas está bem."
Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador, relatou ao UOL que seu pai apresentava sintomas semelhantes aos de uma gripe intensa, incluindo febre e tosse, desde o início da semana.
É importante ressaltar que, em fevereiro de 2021, Carlos Alberto e Renata já haviam sido internados devido à covid-19. Naquela ocasião, o casal havia recebido a primeira dose da vacina Coronavac e se recuperou satisfatoriamente da doença.

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