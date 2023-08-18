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  • Ingrid Guimarães revela ter sofrido aborto em set: 'Eu estava grávida, só o diretor sabia'
Polêmica

Ingrid Guimarães revela ter sofrido aborto em set: 'Eu estava grávida, só o diretor sabia'

Atriz conta que episódio aconteceu durante as gravações de ‘Loucas pra Casar’, em 2014
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 17:52

A atriz Ingrid Guimarães, falando como convidada do podcast Desculpa alguma coisa, da jornalista Tati Bernardi, afirmou, na última quarta-feira, 16, que sofreu um aborto durante as gravações do filme Loucas pra Casar, em 2014. Ela chegou a se emocionar ao lembrar do caso.
A atriz Ingrid Guimaraes após estreia de
Ingrid Guimarães Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A humorista contou que, diante do trauma sofrido aos 40 anos de idade, acabou não conseguindo gravar a sequência da produção. "Eu perdi um bebê no meio de um filme. Foi no 'Loucas pra Casar'. Não consegui nem fazer o 2. Eu estava grávida, o diretor sabia, mas ninguém mais", contou.
"Eu tinha que fazer cenas em que ficava pendurada. Fiquei tentando me poupar. Mas não teve nada a ver com eu ter trabalhado muito , perdi por má formação. Mas até você se convencer disso, você se culpa o tempo inteiro", explicou.

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