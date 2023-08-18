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Susto!

"Attenzione pickpocket": italiana responsável pelo meme é furtada em Veneza, diz jornal

Monica Poli, a voz por trás dos vídeos virais no TikTok, teve celular levado pelos batedores de carteira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 17:39

Nem a mais conhecida denunciante dos batedores de carteira está a salvo dos furtos em Veneza, na Itália. De acordo com o jornal italiano Corriere Del Veneto, Monica Poli, a voz por trás do meme "attenzione pickpocket" teve o celular roubado na cidade.
Monica Poli, a voz por trás do meme 'Attenzione pickpocket', foi furtada em Veneza, Itália
Monica Poli, a voz por trás do meme 'Attenzione pickpocket', foi furtada em Veneza, Itália Crédito: Reprodução de vídeo/Youtube/antennatre
Caso você não se lembre, Monica viralizou no TikTok com vídeos em que alerta turistas contra ladrões, gritando frases como "attenzione pickpocket" e "attenzione borseggiatrici", que significam "atenção, batedores de carteira".
A vereadora italiana faz parte de um grupo chamado Cittadini Non Distratti (Cidadãos Não Distraídos, em português), que já tinha o costume de denunciar os batedores de carteira há anos. Recentemente, contudo, os seus vídeos fizeram tanto sucesso que viraram memes de diversos estilos.
@cittadininondistratti2 #VENICE #cittadininondistratti #PICKPOCKETS #BORSEGGIATORI #CITTADININONDISTRATTI #BORSEGGIATRICI #VENEZIA ♬ suono originale - Cittadini Non Distratti
De acordo com informações do Corriere Del Veneto, Monica estava acompanhada de colegas do grupo na Piazzale Roma, uma praça turística em Veneza, quando o crime aconteceu.
Um bandido teria tirado o celular das mãos dela durante um momento de distração, e uma testemunha chegou a presenciar o ocorrido.
A vereadora italiana faz parte de um grupo chamado Cittadini Non Distratti (Cidadãos Não Distraídos, em português), que já tinha o costume de denunciar os batedores de carteira há anos. Recentemente, contudo, os seus vídeos fizeram tanto sucesso que viraram memes de diversos estilos.
De acordo com informações do Corriere Del Veneto, Monica estava acompanhada de colegas do grupo na Piazzale Roma, uma praça turística em Veneza, quando o crime aconteceu.
Um bandido teria tirado o celular das mãos dela durante um momento de distração, e uma testemunha chegou a presenciar o ocorrido.
O jornal italiano levantou a possibilidade do furto ter sido feito como uma forma de intimidar Monica, já que ela costuma mostrar o rosto dos criminosos em seus vídeos. Até a publicação desta reportagem, ela não havia se pronunciado sobre o assunto.

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