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Saúde

TikToker de 18 anos é hospitalizado após cair de penhasco em rochas de lava quente no Havaí

Caleb Coffee, que está internado e teve ferimentos graves, divulgou vídeo atualizando estado de saúde e agradecendo fãs por apoio; assista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 17:28

O tiktoker norte-americano Caleb Coffee, de 18 anos, está hospitalizado após cair de um penhasco de 20 metros no Havaí, nos Estados Unidos, em meio a um leito de rochas de lava quente.
TikToker Caleb Coffee caiu de penhasco no Havaí
TikToker Caleb Coffee caiu de penhasco no Havaí Crédito: Instagram @caleb_coffee
Conforme informado pelo pai do jovem, Jason Coffee, em uma publicação no Instagram, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nas imagens é possível ver que Caleb sofreu diversas fraturas no corpo aqui.
O jovem é conhecido no TikTok por mostrar suas viagens e aventuras ao ar livre, além de momentos com sua família. Ele tem cerca de 11 milhões de seguidores na rede social.
O seu pai e a sua irmã, Peyton, também são influenciadores digitais. Em outra publicação, Peyton explicou que Caleb "estava em uma caminhada com alguns dos seus amigos", quando escorregou e caiu do penhasco.
Ela também disse que o irmão não tem plano de saúde e não pode arcar com os custos do tratamento, por isso a família iniciou uma "vaquinha" online no site GoFundMe para buscar ajuda financeira. Até o momento desta publicação, ele já tinha arrecadado pouco mais de 17 mil dólares, cerca de R$ 85,8 mil reais (a meta da família é de 100 mil dólares).
@calebcoffee #stitch with @HeyitsCarlyRae ♬ original sound - Caleb Coffee
Na madrugada desta sexta-feira, 18, o próprio Caleb publicou um vídeo em seu perfil no TikTok atualizando seu estado de saúde e agradecendo aos fãs pelas preces e pelo apoio.
"Olá a todos, queria agradecer todo mundo que está tentando ajudar ou me apoiar nesse momento. Uma pequena atualização: acabei de descobrir que meu pescoço e coluna não estão quebrados, então muito obrigada a Deus, e só quero que todos que estão me ajudando saibam que estou dando o meu melhor para ficar bem", disse.
"Essa não é a primeira vez que eu quase morro na minha vida. Quando eu era novo, tinha muitas convulsões e quase morri. Ontem, eu quase morri também. Foram 68 pés de altura (20 metros). Nem posso imaginar. Nem consigo me lembrar. Eu acordei e pensei que fosse morrer. Mas não morri, então obrigada, Deus", completou. Assista aqui.

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