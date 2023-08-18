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Preta Gil 'está bem e se recupera da cirurgia', diz boletim médico

Cantora, que está em tratamento para câncer no reto, passou por procedimento de 14 horas; ‘Força da natureza’, escreveu amiga
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:23

Cantora Preta Gil
Cantora Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Nesta quinta-feira, 17, foi divulgado o primeiro boletim médico de Preta Gil após a cantora passar por cirurgia para retirada de tumor. A artista, que deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no último dia 13 e fez o procedimento no dia 16, está bem e se recupera da cirurgia - que foi bem-sucedida.
"A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais", afirmou a equipe médica de Preta. "O quadro segue estável e daremos mais informações nos próximos dias".
Segundo Malu Barbosa, amiga de Preta, o procedimento durou cerca de 14 horas. Em publicação nos stories, Malu chamou a amiga de "guerreira" e "força da natureza".
Flora Gil comemorou o estado de saúde da enteada. "Logo Preta vai mandar notícias. Mas por agora, é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo", escreveu. "A fé não costuma faiá", brincou, em referência a um trecho da letra de uma famosa música do pai de Preta, Gilberto Gil.
Preta ainda não se pronunciou, mas a cantora chegou a compartilhar uma foto após o procedimento, na manhã desta sexta-feira, 18. Na imagem, é possível ver que a artista segue com os tratamentos e está acordada.

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