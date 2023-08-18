Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Lily Allen revela que perdeu virgindade no Brasil, aos 12 anos

Pai de cantora chegou a chamar a polícia após desaparecimento da filha; ‘Acordei e haviam policiais por todo o hotel’, relatou Lily
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:18

Lily Allen
Lily Allen Crédito: Reprodução/Instagram/@lilyallen
A cantora inglesa Lily Allen, 38, revelou algumas histórias pessoais no podcast Life's Beach - e uma delas chamou a atenção dos internautas. No programa, a artista contou que perdeu a virgindade aos 12 anos, no Brasil, e que o pai chegou a chamar a polícia. "Perdi minha virgindade com um cara chamado Fernando no Brasil quando eu tinha uns 12 anos", contou. Ela estava viajando com seu pai e irmão no País.
Quando seu pai, Keith, percebeu que ela não estava em casa, ele procurou as autoridades. "Na verdade, eu desapareci", contou. "Não estou brincando, eles pensaram que eu realmente tinha desaparecido. Fui ao quarto de hotel dele e obviamente não voltei para o meu quarto".
"Acordei e havia policiais por todo o hotel. Eles estavam literalmente vasculhando a praia. As pessoas acharam que eu tinha me afogado", contou Lily, entre risadas. "Eu não tive coragem de dizer que não, eu estava perdendo a minha virgindade". "Foi tudo um pouco traumático e não fiz sexo novamente por um tempo", disse.
Ela também contou que já esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo e adora a América do Sul. A cantora, já fez turnê pelo Brasil, se afastou da música há alguns anos e está atuando no Reino Unido.
Hoje, Lily Allen está com David Harbour, ator de Stranger Things. Os dois se casaram em 2020.

Veja Também

Faustão não será operado hoje, e procedimento ainda não tem data para acontecer

Dedé vence reality 'No Limite' e leva R$ 500 mil para casa

Faustão é internado em São Paulo após insuficiência cardíaca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados