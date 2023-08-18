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Faustão não será operado hoje, e procedimento ainda não tem data para acontecer

Apresentador está no hospital há duas semanas, onde recebe cuidados intensivos para tratar insuficiência cardíaca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:03

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band
O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, ainda não será submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira, dia 18. O procedimento ainda não tem data para ocorrer, informou Luciana Cardoso, mulher de Faustão. Ainda não foram divulgados detalhes da cirurgia.
O apresentador está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 5. Ele trata uma insuficiência cardíaca, seu quadro é estável e tem cuidados intensivos, conforme relatado no boletim médico, enviado pelo hospital na quinta-feira (17).
Nos próximos dias, Faustão aparecerá na última edição inédita do Faustão na Band, que está programada para ir ao ar na sexta-feira
O programa terá a participação de todos os filhos do apresentador. João Guilherme Silva vem comandando o programa ao lado de Anne Lottermann, ex-Globo, desde a saída do pai. Lara Silva, sua única filha mulher, se apresentará como cantora. E Rodrigo, seu caçula, também esteve na gravação.

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