Faustão não será operado hoje, e procedimento ainda não tem data para acontecer

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, ainda não será submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira, dia 18. O procedimento ainda não tem data para ocorrer, informou Luciana Cardoso, mulher de Faustão. Ainda não foram divulgados detalhes da cirurgia.

O apresentador está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 5. Ele trata uma insuficiência cardíaca, seu quadro é estável e tem cuidados intensivos, conforme relatado no boletim médico, enviado pelo hospital na quinta-feira (17).

Nos próximos dias, Faustão aparecerá na última edição inédita do Faustão na Band, que está programada para ir ao ar na sexta-feira