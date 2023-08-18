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TV

Dedé vence reality 'No Limite' e leva R$ 500 mil para casa

Paratleta havia sido eliminado e voltou à competição em repescagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:00

Dedé Macedo vence reality 'No Limite'
Dedé Macedo vence reality 'No Limite' Crédito: Reprodução/Instagram/@paraatleta
Paulista de Valinhos, no interior de São Paulo, Dedé, 45, venceu o No Limite 2023, disputado na Amazônia. Ele ganhou R$ 500 mil ao conquistar o menor tempo na última prova do reality, na noite desta quinta (17), contra os participantes Fulý e Raiana.
O paratleta havia sido eliminado do programa e, em uma repescagem, voltou à competição.
"É muito importante acreditar em nós. Minha mãe sempre acreditou em mim e se eu estou aqui hoje, é por causa dela", afirmou, após a vitória.
Na prova final, os jogadores seguiram percursos com tochas acesas. Precisaram enfrentar vários obstáculos para acender totens no caminho.
O vencedor completou a prova em sete minutos e 46 segundos.
Raiana fez a prova em oito minutos e 56 segundos e ficou em segundo lugar, levando R$ 100 mil para casa. "Eu saio uma pessoa muito mais forte e confiante", disse.
"Eu me sinto um campeão", afirmou Fulý, que completou a prova em 13 minutos e 26 segundos e chegou em terceiro lugar.

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