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Felipe Neto recupera vídeo em que faz previsão sobre pais de Larissa Manoela

Youtuber imaginou como os responsáveis da atriz lidavam com o dinheiro dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:44

Felipe Neto recupera vídeo em que faz previsão sobre pais de Larissa Manoela
Felipe Neto recupera vídeo em que faz previsão sobre pais de Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram/@felipeneto/@larissamanoela
O influenciador Felipe Neto trouxe à tona, nesta quinta-feira (17), um vídeo de 2018 em que ele faz uma previsão sobre a relação dos pais de Larissa Manoela com o dinheiro oriundo de seu trabalho. A atriz se tornou um dos assuntos mais comentados da semana após conceder uma entrevista ao Fantástico, no último domingo (13), sobre o rompimento com os pais e as tratativas de contratos que possuíam.
No clipe divulgado por Neto em 2018, ele brinca sobre a dinâmica das famílias em relação ao dinheiro, especialmente quando os pais são os responsáveis financeiros dos filhos. Entretanto, em seu comentário, ele ressalta que a situação seria diferente no caso da Larissa Manoela, uma vez que ela já tinha maturidade para lidar com seu próprio ganho, dada a natureza de seu trabalho e a contribuição que ela oferece à renda familiar.
"Em 2018 eu tentei fazer uma previsão da Larissa Manoela e errei redondamente", diz o post dele, nesta quinta, que recebeu mais de 11,6 mil curtidas.
Na entrevista ao Fantástico, Larissa detalhou suas razões para tomar as rédeas de sua carreira, afirmando que os contratos e cláusulas nas empresas administradas por sua família não estavam em consonância com suas expectativas.

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