Mariana Rios revela que foi penetra em casamento em que a noiva negou convite

Mariana Rios revelou uma história curiosa e divertida em uma entrevista ao podcast Pod Delas. "Já fui em casamento como penetra e a noiva pediu para eu não ir. E eu fui mesmo assim. Eu não conhecia os noivos", contou.

A atriz, que é natural de Araxá, estava em São Paulo trabalhando quando soube que todos os seus amigos da cidade natal estariam na capital paulista para um casamento. "Eles eram da minha cidade e todos falaram para eu ir."

Diante da situação, Mariana, ciente de sua fama, decidiu ligar para a noiva. "Liguei e disse: 'Oi! deve estar se maquiando, se preparando. Então, deixa eu te contar, está todo mundo aqui e eu vou no seu casamento!' e comecei a rir", relembrou.

No entanto, a resposta da noiva foi direta: "Hoje é o meu dia, não somos muito amigas e vão estar só os meus amigos. Você, querendo ou não, é uma pessoa conhecida, eu não quero ter a atenção dividida. Você me entende, né?". Mariana, surpresa, respondeu: "Claro, eu te entendo. Te desejo muitas felicidades". Mas, internamente, a atriz estava decidida: "O que? Eu vou sim. Ela não vai nem saber que eu fui".

A festa foi repleta de momentos engraçados para Mariana. "Encontrei a mãe dela e ela fez uma festa, tirou foto comigo e colocou de capa no Facebook. Mas toda hora que eu via um pedaço de pano branco na festa, eu ia para outro lado", disse, referindo-se ao vestido da noiva.

A atriz contou ainda que aproveitou o casamento ao máximo, dançou, bebeu e, ao final, cumprimentou a noiva: "'Amore, que linda que está! Estou tão feliz em estar aqui, estou me divertindo tanto!'. E ela respondeu: 'Muito obrigada. Que bom que você veio!'". Mariana ainda brincou que foi a última a sair da festa, tanto que "a faxineira pediu para eu ir embora".