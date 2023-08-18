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Lily Allen conta ter perdido a virgindade no Brasil, aos 12 anos

Cantora lembra que pai chamou polícia por causa do seu desaparecimento no hotel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 18:01

A cantora Lily Allen, 38, foi mais uma que não resistiu expor a intimidade nos podcasts confessionais, uma onda em que celebridades revelam seus segredos mais bem guardados.
Lily Allen
Lily Allen Crédito: Reprodução/Instagram/@lilyallen
 A cantora Lily Allen, 38, foi mais uma que não resistiu expor a intimidade nos podcasts confessionais, uma onda em que celebridades revelam seus segredos mais bem guardados. A intérprete de sucessos com "Smile" e "Not Far" contou que perdeu a virgindade aos 12 anos, no Brasil, e o pai chegou a chamar a polícia enquanto ela estava no quarto de um rapaz, no hotel em que a família estava hospedada.
"Perdi minha virgindade com um cara chamado Fernando no Brasil quando eu tinha uns 12 anos", disse em entrevista ao podcast Life's Beach. A artista britânica não falou em qual cidade brasileira ela estava na companhia do pai e do irmão há 26 anos.
Lily, casada com o ator Jim Hopper, explicou que tinha desaparecido por algum tempo e, por isso, o pai chamou a polícia. "Na verdade, eu desapareci por horas", contou provocando gargalhadas no estúdio. "Não estou brincando! Eles (pai e irmão) pensaram que eu realmente tinha desaparecido. Fui ao quarto do rapaz e, obviamente, não voltei para o meu quarto."
A cantora lembrou ainda que viu vários policiais espalhados pelo hotel. "Eles vasculharam tudo e foram me procurar até na praia. As pessoas pensaram na possibilidade de um afogamento", contou. "Não tive coragem de dizer que estava perdendo a minha virgindade", acrescentou.
Toda a confusão acabou provocando trauma na cantora que ela levou a ter uma vida sexual ativa. "Foi tudo um pouco traumático e não fiz sexo novamente por um tempo", disse. Lily ainda comentou já tinha se apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo.

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