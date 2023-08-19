Larissa Manoela pede que fãs não façam doações via Pix para seu CPF: 'É golpe'

Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

A atriz Larissa Manoela fez um pedido especial aos fãs, na noite desta sexta-feira (18). Em publicação em seu perfil oficial no Twitter, ela alertou para possíveis golpes caso elas tentem realizar transferências via Pix utilizando o seu CPF como chave.

"Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação!", escreveu ela, recebendo mais de 7 mil curtidas em menos de 30 minutos.

Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação! — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) August 19, 2023

A publicação ganhou diversos comentários principalmente após as revelações que Larissa fez ao Fantástico, no último domingo (13). Em entrevista ao programa da Globo, ela expôs áudios em que pede um Pix para sua mãe a fim de comer um milho na praia - situação que rendeu dezenas de memes ao longo da semana.