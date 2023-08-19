Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Larissa Manoela pede que fãs não façam doações via Pix para seu CPF: 'É golpe'
Famosos

Larissa Manoela pede que fãs não façam doações via Pix para seu CPF: 'É golpe'

Atriz viralizou, na última semana, por trecho de entrevista em que pedia transferência para a mãe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 10:04

Larissa Manoela
Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
A atriz Larissa Manoela fez um pedido especial aos fãs, na noite desta sexta-feira (18). Em publicação em seu perfil oficial no Twitter, ela alertou para possíveis golpes caso elas tentem realizar transferências via Pix utilizando o seu CPF como chave.
"Aos meus fãs, em especial: por favor, não façam pix para o meu CPF. Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos. Agradeço muito pelo carinho e pela preocupação!", escreveu ela, recebendo mais de 7 mil curtidas em menos de 30 minutos.
A publicação ganhou diversos comentários principalmente após as revelações que Larissa fez ao Fantástico, no último domingo (13). Em entrevista ao programa da Globo, ela expôs áudios em que pede um Pix para sua mãe a fim de comer um milho na praia - situação que rendeu dezenas de memes ao longo da semana.
Larissa disse que abriu mão de um patrimônio de R$ 18 milhões para recomeçar sua carreira, sem o gerenciamento dos pai, após alguns imbróglios contratuais.

Veja Também

Carlos Alberto de Nóbrega passa bem, mas deve seguir internado

Luísa Sonza debocha após ter sido acusada de suposto pacto com o demônio em nova música

Boninho barra apelo por Carol Nakamura no 'BBB': 'Amiga e querida, mas não'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados