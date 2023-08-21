Diagnosticado com demência, Maurício Kubrusly é homenageado pelo 'Fantástico'

O jornalista Maurício Kubrusly no coquetel do 13ª edição do Natal do Bem no Teatro Cetip (Instituto Tomie Ohtake) em São Paulo, em 2015 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Maurício Kubrusly, jornalista que ficou conhecido especialmente por conta de suas reportagens no quadro Me Leva Brasil, recebeu uma homenagem do Fantástico neste domingo, 20. Atualmente, ele sofre com uma Demência Fronto Temporal.

Em determinado momento do programa, que faz parte do especial de 50 anos da atração, Pedro Bial citou o colega: "ele tinha um faro, uma sensibilidade para tocar aquilo... Maurício Kubrusly merece todas as nossas homenagens. Não só pelo Me Leva Brasil. Grande jornalista."

Em seguida, foi exibido um vídeo com imagens recentes do repórter, caminhando em uma praia do Nordeste acompanhado por um cão. O trecho foi acompanhado por uma música emocionante e trouxe informações sobre seu estado de saúde.

"Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT)".

"A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", encerrou a homenagem a Kubrusly no programa dominical.