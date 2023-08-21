Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Diagnosticado com demência, Maurício Kubrusly é homenageado pelo 'Fantástico'
Famosos

Diagnosticado com demência, Maurício Kubrusly é homenageado pelo 'Fantástico'

‘A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira’, disse programa neste domingo, 20
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 09:57

O jornalista Maurício Kubrusly no coquetel do 13ª edição do Natal do Bem no Teatro Cetip (Instituto Tomie Ohtake) em São Paulo, em 2015
O jornalista Maurício Kubrusly no coquetel do 13ª edição do Natal do Bem no Teatro Cetip (Instituto Tomie Ohtake) em São Paulo, em 2015 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Maurício Kubrusly, jornalista que ficou conhecido especialmente por conta de suas reportagens no quadro Me Leva Brasil, recebeu uma homenagem do Fantástico neste domingo, 20. Atualmente, ele sofre com uma Demência Fronto Temporal.
Em determinado momento do programa, que faz parte do especial de 50 anos da atração, Pedro Bial citou o colega: "ele tinha um faro, uma sensibilidade para tocar aquilo... Maurício Kubrusly merece todas as nossas homenagens. Não só pelo Me Leva Brasil. Grande jornalista."
Em seguida, foi exibido um vídeo com imagens recentes do repórter, caminhando em uma praia do Nordeste acompanhado por um cão. O trecho foi acompanhado por uma música emocionante e trouxe informações sobre seu estado de saúde.
"Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT)".
"A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", encerrou a homenagem a Kubrusly no programa dominical.
Na volta para o estúdio, após a exibição de uma reportagem sobre Mister M e Cid Moreira, Poliana Abritta voltou a citar o repórter: "eu quero, aqui, mandar um abraço especial para o Maurício Kubrusly. O Fantástico reverencia seu talento, a contribuição que você deu para o jornalismo brasileiro. Nosso carinho por você é eterno".

Veja Também

Faustão pode ter de esperar até 18 meses por coração

Jojo Todynho fala sobre críticas após cirurgia bariátrica: 'quero qualidade de vida'

'Esqueça que sou sua mãe', teria dito Silvana a Larissa Manoela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gastroenterologistas explicam o que as fezes podem revelar sobre a saúde
Imagem de destaque
Homem morre após ser baleado durante confronto com a PM na Serra
Imagem de destaque
Mais de 360 vagas abertas para estágio e aprendizagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados