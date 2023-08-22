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  • Mulher de MC Marcinho anuncia divórcio do cantor, que está internado há mais de um mês
Estadão

Mulher de MC Marcinho anuncia divórcio do cantor, que está internado há mais de um mês

Kelly Garcia revelou separação no Instagram em uma publicação onde também disse que pretende se afastar das redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 17:57

MC Marcinho
MC Marcinho Crédito: Divulgação
Kelly Garcia, mulher de MC Marcinho, anunciou nas redes sociais que irá se separar do funkeiro. A revelação foi feita nas redes sociais neste domingo, dia 20. O MC está internado desde o início de julho devido a uma parada cardíaca. Segundo último boletim médico divulgado há um mês, o artista respira sem ajuda de aparelhos e passou por uma cirurgia para implantar um coração artificial.
No Instagram, Kelly anunciou: "estou passando por momentos muito difíceis. Agora sou oficialmente ex-esposa do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo, que o que posso fazer é orar sem cessar e cuidar da minha saúde".
Ela revelou ainda estar doente e, por isso, pretende se afastar das redes sociais. "Ficarei fora das redes sociais porque isso aqui adoece uma pessoa e já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é a de Deus".

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