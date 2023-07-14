MC Marcinho passa por cirurgia para implante de coração artificial

Mc Marcinho Crédito: Instagram/ @mcmarcinho

MC Marcinho, 45, passou por uma cirurgia para implantar um um coração artificial. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do Hospital Copa D'Or.

Hospitalizado desde o último dia 27 de junho, o funkeiro foi submetido a uma cirurgia de para implante de coração artificial, na tarde desta quinta-feira (13).

Em contato com a reportagem, o hospital informou que o procedimento cirúrgico no funkeiro "foi realizado sem intercorrências".

"No momento segue estável e em recuperação", diz o boletim médico liberado pelo Hospital Copa D'Or.

MC Marcinho sofreu uma parada cardíaca, na segunda-feira (10), e precisou ser intubado na UTI. Segundo informações do hospital, o quadro do artista é grave e precisou ser sedado, em ventilação mecânica e fazendo hemodiálise.

Foi colocado um suporte mecânico para ajudar o coração do funkeiro a bombear o sangue. O método é usado temporariamente enquanto o paciente aguarda o transpante no coração.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA NOTA

"Rio de Janeiro, 13 de julho de 2023 - O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D'Or desde o dia 27/06/23, foi submetido a cirurgia para implante de coração artificial. O procedimento foi realizado sem intercorrências. No momento segue estável e em recuperação", dizia o boletim médico liberado no final da tarde. O comunicado é assinado por Jacqueline Miranda, cardiologista assistente, e Marcelo London, diretor médico do Copa D'or."

PROBLEMAS DE SAÚDE

Marcinho colocou marca-passo, dispositivo que monitora e regula os batimentos cardíacos, em 2021.

Antes do procedimento, ele passou mal e foi internado no CTI. No início de 2021, ele ficou mais de uma semana internado com uma inflamação severa nos ossos.

Em março de 2023, o dono do hit "Glamurosa" disse que precisava realizar um procedimento cardíaco e que estava muito debilitado. "Tive que ficar ausente dos shows. Me desculpem os contratantes e o público, mas é que eu tô muito debilitado, não consigo nem andar direito, para ir da sala para o quarto eu preciso de alguém para me ajudar", explicou o funkeiro, em vídeo publicado no Instagram.