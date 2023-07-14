Ouça a playlist

Billie Eilish lança música para trilha sonora de 'Barbie'

'What Was I Made For?' estará no longa que estreia na próxima quinta-feira (20)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 09:42

Billie Eilish no tapete rosa da estreia de Barbie, em julho de 2023
Billie Eilish no tapete rosa da estreia de Barbie, em julho de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
O filme "Barbie" nem estreou ainda, mas as cenas, os atores, o figurino e as músicas já estão fazendo sucesso. "What Was I Made For", de Billie Eilish, foi lançada nesta quinta-feira (13) e fará parte da trilha sonora do filme.
No videoclipe, a cantora aparece caracterizada com trajes antigos, organizando roupas de boneca em uma maleta da Barbie. Apesar de fugir do rosa, a produção já deve teletransportar o espectador para a atmosfera do filme.
Um spoiler do single já havia sido dado pela cantora. Na última segunda-feira (10), Billie compartilhou cenas do longa em que Barbie (Margort Robbie) e Ken (Ryan Gosling) conversam com lágrimas nos olhos e a canção toca ao fundo.
Além de Billie Eilish, Dua Lipa lançou "Dance The Night" e Nicki Minaj e Ice Spice lançaram "Barbie World", uma nova versão de "Barbie Girl", que também estarão no filme. 

