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Babado

Sonia Abrão diz ter sido processada por Patrícia Poeta e critica apresentadora

Sonia citou rumores de crise interna de Patrícia com Manoel Soares no ‘Encontro’; apresentador deixou a Rede Globo no final de junho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 13:28

Sonia Abrão diz ter sido processada por Patrícia Poeta e critica apresentadora
Sonia Abrão diz ter sido processada por Patrícia Poeta e critica apresentadora Crédito: Reprodução/Instagram/@patriciapoeta/Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A apresentadora Sonia Abrão disse ter sido processada por Patrícia Poeta e teceu críticas à jornalista, principalmente devido aos rumores de crise interna entre ela e Manoel Soares no Encontro, programa da Rede Globo. O anúncio de que Manoel deixaria a emissora foi dado pela empresa no final de junho, que não citou os motivos da decisão.
Sonia comentou sobre o assunto durante uma participação no PodC, podcast apresentado por Celso Portiolli. Na ocasião, o apresentador relatou um encontro que teve com Patrícia e disse ter achado a jornalista "simpática".
Quando perguntada se há um problema entre as duas, Sonia citou o processo. "Tem um processo por parte dela para cima da gente (sic). Pode processar à vontade, isso é um direito dela", afirmou. Ela, porém, não comentou o motivo de estar sendo processada.
Em seguida, a apresentadora falou sobre os rumores que envolvem Patrícia e Manoel. "Ela foi muito legal com você porque você se chama Celso Portiolli e não Celso Soares. Se você tivesse outro sobrenome, a coisa ia complicar", declarou ela, se direcionamento ao apresentador do podcast.
O Estadão entrou em contato com as assessorias de Sonia e de Patrícia, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

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