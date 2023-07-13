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Sensação incomum

Namorada de Robert de Niro revela diagnóstico de paralisia facial após parto da filha

‘Perdi toda a função facial no minuto em que entrei no hospital’, relatou Tiffany Chen
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 13:09

O ator Robert De Niro, em 2022
O ator Robert De Niro, em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
A namorada de Robert de Niro, Tiffany Chen, revelou que teve paralisia facial após o nascimento a primeira filha do casal, Gia. A criança nasceu em abril deste ano.
Em entrevista ao programa This Morning, da CBS, a mulher de 45 anos explicou que, assim que voltou para casa após o parto, notou uma sensação incomum em sua língua, que, gradualmente, foi formigando e ficando dormente. Chen teve a Paralisia de Bell.
Associada a infecções virais, trata-se de uma condição que afeta os músculos faciais, fazendo com que um dos lados fique paralisado. Tiffany, no entanto, teve os dois lados do rosto paralisado.
Com o passar dos dias, ela foi percebendo uma piora e sentia que seu rosto estava "derretendo sobre si mesmo" e, uma semana após o parto, foi ao hospital: "Eu estava tentando comer. Fui colocar apenas um garfo de comida na boca e tudo saiu. Eu não conseguia comer. E então comecei a balbuciar".
"Perdi toda a função facial no minuto em que entrei no hospital", relatou. As declarações foram divulgadas em um vídeo no Twitter da CBS, a entrevista completa será lançada nesta sexta-feira, 14.
A revelação acontece poucos dias após a morte do neto de De Niro, Leandro. Segundo a mãe do jovem de 19 anos, o rapaz morreu devido a uma overdose.
De acordo com o site Mirror, depois da tragédia, o veterano se isolou e está deprimido. "Bob gostava muito de Leo. Ele se isolou deprimido. Todos estão rezando para que ele encontre a força de que precisa para seguir em frente", disse uma fonte próxima ao veículo.

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