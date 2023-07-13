Indicado ao Emmy, Elton John está perto de se tornar EGOT

O cantor Elton John Crédito: Reprodução/ Instagram @eltonjohn

O Emmy 2023 pode fazer história e o protagonista é o cantor Elton John, que foi indicado pelo documentário Elton John: O Show da Despedida, do Disney+. Uma nomeação para a maior premiação da TV já parece um grande feito, mas para o britânico significa ainda mais. Isso porque, caso vença, ele se tornará o EGOT. O termo é usado para categorizar artistas que ganharam as quatro estatuetas mais importantes do entretenimento: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Se ganhar a premiação, que ocorre no dia 18 de setembro, Elton John será o 19º artista a receber o título. No ano passado, a atriz Viola Davis se tornou EGOT ao receber o Grammy por Finding Me. O cantor de Rocket Man recebeu o primeiro Grammy em 1987, com That's What Friends Are For. Sete anos depois, em 1994, ele ganhou o Oscar por Can You Feel The Love Tonight. Só em 2000 ele foi agraciado com o Tony por Aida.

Logo após confirmar sua nomeação, Elton John falou ao portal EW sobre a expectativa para a premiação. "É uma honra para o meu especial ser reconhecido pela Academia. Minha apresentação final no Dodger Stadium foi agridoce e uma noite que nunca esquecerei. Minha equipe na Rocket Entertainment, o talentoso Fulwell 73 e todos na Disney+ fizeram de tudo para criar uma produção mágica, não apenas para mim, mas para meus fãs de todo o mundo aproveitarem nos próximos anos", agradeceu.

O documentário Elton John: O Show da Despedida registrou o último show da turnê Farewell Yellow Brick Road em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentação foi a despedida do cantor do público norte-americano e rendeu momentos emocionantes explorados pela produção dirigida por Paul Dugdale.