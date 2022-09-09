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Homenagem

Amigo de Lady Di, Elton John destaca 'presença inspiradora' da rainha Elizabeth 2ª

Harry Styles parou show no Madison Square Garden para homenagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 17:53

Elton John cancelou shows nos EUA após contrair Covid-19
Elton John  Crédito: Reprodução/ Instagram @eltonjohn
Condecorado pela rainha Elizabeth 2ª há mais de 20 anos com o título de Sir, o músico britânico Elton John prestou homenagens à monarca após sua morte nesta quinta (8). "Juntamente com o resto da nação, estou profundamente triste", afirmou ele, que era amigo próximo da princesa Diana (1961-1997).
"Ela [a rainha] foi uma presença inspiradora e liderou o país através de alguns de nossos maiores e mais sombrios tempos com graça, decência e um carinho genuíno. A rainha Elizabeth tem sido uma grande parte da minha vida desde a infância até hoje, e sentirei muito a falta dela", completou o músico.
Também detentor do título de Sir, o músico Mick Jagger disse que a rainha esteve presente em toda sua vida. "Na minha infância, lembro-me de assistir aos destaques de seu casamento na TV. Lembro-me dela desde que era uma bela jovem, que se tornou a amada avó da nação. Minhas mais profundas condolências estão com a família real."
O ator britânico Daniel Craig, mais recente intérprete de 007, que fez uma cena com a rainha na abertura das Olimpíadas de 2012, também prestou homenagens. "Meus pensamentos estão com a família real, com aqueles que ela amava e com todos aqueles que a amavam. Ela deixa um legado incomparável e fará muita falta", afirmou.
Outros artistas britânicos também prestaram condolências. O cantor Harry Styles interrompeu uma apresentação no Madison Square Garden, em Nova York, nos EUA, pedindo uma salva de palmas à monarca. Já Ozzy Osbourne disse estar com o coração pesado. "É devastador pensar na Inglaterra sem a rainha Elizabeth 2ª", disse.
"Seu legado será lembrado como um farol altruísta de amor, compreensão e celebração de outros seres humanos em todo o mundo, não importa raça ou credo. Madeleine e eu estamos profundamente tristes com esta notícia, e nossos pensamentos e orações estão com a família de Sua Majestade a Rainha", disse o compositor Andrew Lloyd Webber.
A rainha Elizabeth 2ª, que por sete décadas ocupou o trono britânico e se tornou um símbolo da monarquia em todo o mundo, morreu aos 96 anos, em Balmoral, na Escócia, onde passava o verão. Seu filho mais velho, o príncipe Charles, vai sucedê-la no trono. Outros famosos do mundo todo também lamentaram a morte.

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