"The Crown" anuncia pausa na produção após morte de Elizabeth II

A morte da Rainha Elizabeth II causou comoção no mundo inteiro, incluindo o criador da série sobre a família real, Peter Morgan. Na quinta-feira (9), o autor de "The Crown" anunciou que "por respeito" irá pausar a produção da atração da Netflix.
O anúncio foi feito ao Deadline. "The Crown é uma carta de amor para ela [Rainha Elizabeth] e não tenho nada a acrescentar por enquanto, apenas silêncio e respeito", disse Peter. "Espero que paremos de filmar por respeito também", acrescentou.
A série já contou com três atrizes interpretando a monarca. Claire Foy fez o papel de Elizabeth II nas temporadas 1 e 2 e Olivia Colman nas temporadas 3 e 4. Atualmente, para a quinta e para a última temporada, Imelda Staunton foi escalada como a intérprete da Rainha.
Os novos episódios estão previstos para chegar em novembro de 2022 à Netflix. Já a sexta temporada, que será a última da série, ainda não tem data de estreia definida.