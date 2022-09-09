"The Crown" anuncia pausa na produção após morte de Elizabeth II

Anúncio foi feito pelo criador da série, Peter Morgan, em respeito à Rainha. Sexta e última temporada ainda não tem data para estrear
Agência Estado

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 12:07

A morte da Rainha Elizabeth II causou comoção no mundo inteiro, incluindo o criador da série sobre a família real, Peter Morgan. Na quinta-feira (9), o autor de "The Crown" anunciou que "por respeito" irá pausar a produção da atração da Netflix.
O anúncio foi feito ao Deadline. "The Crown é uma carta de amor para ela [Rainha Elizabeth] e não tenho nada a acrescentar por enquanto, apenas silêncio e respeito", disse Peter. "Espero que paremos de filmar por respeito também", acrescentou.
A série já contou com três atrizes interpretando a monarca. Claire Foy fez o papel de Elizabeth II nas temporadas 1 e 2 e Olivia Colman nas temporadas 3 e 4. Atualmente, para a quinta e para a última temporada, Imelda Staunton foi escalada como a intérprete da Rainha.
Claire Foy no papel da rainha Elizabeth na série 'The Crown', da Netflix
Claire Foy no papel da rainha Elizabeth na série "The Crown" Crédito: Robert Viglasky/ Netflix
Os novos episódios estão previstos para chegar em novembro de 2022 à Netflix. Já a sexta temporada, que será a última da série, ainda não tem data de estreia definida.

