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Luto

Campeonato Inglês adia rodada do fim de semana após morte de Elizabeth II

Perfil oficial da Premier League anunciou o adiamento das partidas e clubes da maior liga de futebol do mundo também prestaram homenagens
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2022 às 09:45

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 09:45

A rainha Elizabeth II
A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
A direção da Premier League anunciou nesta sexta-feira (9) que adiou a rodada do Campeonato Inglês deste fim de semana, em respeito e homenagem à morte da rainha Elizabeth II, na quinta. A entidade não revelou a nova data das partidas, que seriam disputadas entre sábado e segunda-feira.
"Em uma reunião nesta manhã, a Premier League homenageou Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Para honrar sua extraordinária vida e contribuição à nação, e como uma demonstração de respeito, a rodada deste fim de semana do Campeonato Inglês será adiada, incluindo o jogo marcado para segunda-feira", anunciou a liga inglesa.
O adiamento da sétima rodada do Inglês já era esperado desde o dia anterior, após o anúncio oficial da morte da rainha. A Premier League, que organiza a competição, e os clubes fizeram homenagens a ela nas redes sociais, mas não se manifestaram oficialmente sobre a possibilidade de adiamento, confirmado nesta sexta.
"Nós e nossos clubes gostaríamos de prestar homenagem ao longo e inabalável serviço que Sua Majestade prestou ao nosso país", disse Richard Masters, principal executivo da Premier League. "Como nossa mais longeva monarca, ela foi uma inspiração e deixa para trás um incrível legado por ter uma vida de dedicação."
Antes, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) e a English Football League (EFL) também anunciaram o adiamento dos seus jogos. A EFL administra as divisões inferiores do futebol inglês.

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