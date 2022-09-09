Campeonato Inglês adia rodada do fim de semana após morte de Elizabeth II

A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk

A direção da Premier League anunciou nesta sexta-feira (9) que adiou a rodada do Campeonato Inglês deste fim de semana, em respeito e homenagem à morte da rainha Elizabeth II , na quinta. A entidade não revelou a nova data das partidas, que seriam disputadas entre sábado e segunda-feira.

"Em uma reunião nesta manhã, a Premier League homenageou Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Para honrar sua extraordinária vida e contribuição à nação, e como uma demonstração de respeito, a rodada deste fim de semana do Campeonato Inglês será adiada, incluindo o jogo marcado para segunda-feira", anunciou a liga inglesa.

O adiamento da sétima rodada do Inglês já era esperado desde o dia anterior, após o anúncio oficial da morte da rainha. A Premier League, que organiza a competição, e os clubes fizeram homenagens a ela nas redes sociais, mas não se manifestaram oficialmente sobre a possibilidade de adiamento, confirmado nesta sexta.

"Nós e nossos clubes gostaríamos de prestar homenagem ao longo e inabalável serviço que Sua Majestade prestou ao nosso país", disse Richard Masters, principal executivo da Premier League. "Como nossa mais longeva monarca, ela foi uma inspiração e deixa para trás um incrível legado por ter uma vida de dedicação."