"Disputar a Liga dos Campeões é um sonho", afirma o capixaba Richarlison

O atacante Richarlison vai jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira. O capixaba, que defende o Tottenham, terá a oportunidade de estrear pela principal competição da Europa, nesta quarta-feira (07), às 16h, diante do Olympique de Marseille.
O atacante chegou aos Spurs no início da temporada como a principal contratação da equipe, sendo cotado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. A ida para Londres, aliás, põe o jogador como o primeiro capixaba a disputar o torneio desde Pedro Rocha, que entrou nos acréscimos do empate em 1 a 1 entre Spartak Moscow e Liverpool na temporada 2017/18.
Aos 25 anos, Richarlison se encontra na melhor fase da carreira. Após passar por Watford e Everton, na Inglaterra, o jogador retorna às competições continentais. Em 2017, pelo Fluminense, o “Pombo” fez dois gols e deu uma assistência em quatro jogos pela Sul-Americana.
"Nunca escondi de ninguém que sempre foi um sonho disputar a Liga dos Campeões. É o ponto alto para qualquer jogador, assim como a Copa do Mundo. E é importante estar jogando com os melhores jogadores do mundo, times de escolas diferentes... Acho que será uma grande escola poder estar neste nível e jogando por uma equipe forte, que já tem um ótimo histórico recente na competição, como é o caso do Tottenham. Estou ansioso e tenho certeza de que quando a música tocar será um momento muito emocionante pra mim", declarou ao ge ES.
Curiosamente, Richarlison é o segundo jogador natural de Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo, a disputar a Liga dos Campeões. O ex-atacante Jussiê defendeu o Bordeaux, da França, na competição nas temporadas 2008/09 e 2009/10. Em nove jogos, o conterrâneo de Richarlison marcou um gol. O tento é exatamente o que o craque do Tottenham procura. Os números mostram que o capixaba ajudou com duas assistências em cinco jogos, mas que ainda precisa balançar as redes.
"A ansiedade pelo gol é muito grande, e se sair já no jogo contra o Marseille seria ótimo. Cheguei a marcar no último jogo (contra o Fulham), mas o VAR acabou anulando, e isso depois de já ter chutado uma na trave. Mas são coisas do futebol e preciso me manter tranquilo e focado nos objetivos do clube, antes de qualquer meta pessoal. É importante para a nossa equipe continuar nessa boa fase, com bons resultados, e estrear bem na Champions traria ainda mais confiança. Claro que vou buscar o gol, como sempre fiz, mas mais ainda uma vitória em casa, com o apoio da nossa torcida", declarou.
CAPIXABAS NA LIGA DOS CAMPEÕES
Ao longo de toda a história, apenas dois jogadores capixabas conquistaram a Liga dos Campeões. O ex-atacante Sávio levantou três “Orelhudas” pelo Real Madrid (1990/00, 1997/98 e 2001/02) e o ex-lateral-esquerdo Maxwell venceu o torneio pelo Barcelona (2010/11).
Depois de ver os capixabas Savinho, do PSV, e Murilo Henrique, do HJK Helsinki, serem eliminados na fase preliminar, Richarlison é o único nome do Espírito Santo na atual edição. Para seguir na luta pelo título inédito, ele precisará primeiro se classificar no Grupo D com Eintracht Frankfurt, Olympique de Marseille e Sporting.
"A gente tem consciência do potencial do nosso grupo de jogadores, comissão técnica, que temos uma equipe forte, mas não podemos menosprezar nenhum adversário. Todo jogo será difícil, pois teremos três adversários tradicionais e com história na Champions. O Eintracht foi campeão da Liga Europa no ano passado, o Marseille já foi finalista duas vezes e o Sporting é um dos gigantes de Portugal. Não podemos entrar em campo achando que conquistaremos nada com facilidade. Serão jogos complicados e de alto nível, então precisaremos estar no nosso melhor e focados para buscar, primeiro a classificação, e então o primeiro lugar do grupo."