"Disputar a Liga dos Campeões é um sonho", afirma o capixaba Richarlison

Richarlison fará sua estreia na Liga dos Campeões e não esconde a ansiedade Crédito: Reuters/Folhapress

O atacante Richarlison vai jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira. O capixaba, que defende o Tottenham, terá a oportunidade de estrear pela principal competição da Europa, nesta quarta-feira (07), às 16h, diante do Olympique de Marseille.

O atacante chegou aos Spurs no início da temporada como a principal contratação da equipe, sendo cotado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. A ida para Londres, aliás, põe o jogador como o primeiro capixaba a disputar o torneio desde Pedro Rocha, que entrou nos acréscimos do empate em 1 a 1 entre Spartak Moscow e Liverpool na temporada 2017/18.

Aos 25 anos, Richarlison se encontra na melhor fase da carreira. Após passar por Watford e Everton, na Inglaterra, o jogador retorna às competições continentais. Em 2017, pelo Fluminense, o “Pombo” fez dois gols e deu uma assistência em quatro jogos pela Sul-Americana.

"Nunca escondi de ninguém que sempre foi um sonho disputar a Liga dos Campeões. É o ponto alto para qualquer jogador, assim como a Copa do Mundo. E é importante estar jogando com os melhores jogadores do mundo, times de escolas diferentes... Acho que será uma grande escola poder estar neste nível e jogando por uma equipe forte, que já tem um ótimo histórico recente na competição, como é o caso do Tottenham. Estou ansioso e tenho certeza de que quando a música tocar será um momento muito emocionante pra mim", declarou ao ge ES.

Curiosamente, Richarlison é o segundo jogador natural de Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo, a disputar a Liga dos Campeões. O ex-atacante Jussiê defendeu o Bordeaux, da França, na competição nas temporadas 2008/09 e 2009/10. Em nove jogos, o conterrâneo de Richarlison marcou um gol. O tento é exatamente o que o craque do Tottenham procura. Os números mostram que o capixaba ajudou com duas assistências em cinco jogos, mas que ainda precisa balançar as redes.

"A ansiedade pelo gol é muito grande, e se sair já no jogo contra o Marseille seria ótimo. Cheguei a marcar no último jogo (contra o Fulham), mas o VAR acabou anulando, e isso depois de já ter chutado uma na trave. Mas são coisas do futebol e preciso me manter tranquilo e focado nos objetivos do clube, antes de qualquer meta pessoal. É importante para a nossa equipe continuar nessa boa fase, com bons resultados, e estrear bem na Champions traria ainda mais confiança. Claro que vou buscar o gol, como sempre fiz, mas mais ainda uma vitória em casa, com o apoio da nossa torcida", declarou.

CAPIXABAS NA LIGA DOS CAMPEÕES

Ao longo de toda a história, apenas dois jogadores capixabas conquistaram a Liga dos Campeões. O ex-atacante Sávio levantou três “Orelhudas” pelo Real Madrid (1990/00, 1997/98 e 2001/02) e o ex-lateral-esquerdo Maxwell venceu o torneio pelo Barcelona (2010/11).

Depois de ver os capixabas Savinho, do PSV, e Murilo Henrique, do HJK Helsinki, serem eliminados na fase preliminar, Richarlison é o único nome do Espírito Santo na atual edição. Para seguir na luta pelo título inédito, ele precisará primeiro se classificar no Grupo D com Eintracht Frankfurt, Olympique de Marseille e Sporting.