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Chelsea estreia na Liga dos Campeões com derrota para o Dínamo Zagreb

Equipe de Londres saiu derrotada por 1 a 0 na estreia da fase de grupos da competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2022 às 16:58

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 16:58

Dinamo de Z
Dinamo de Z Crédito: UEFA Champions League/Reprodução
O Chelsea abriu a primeira rodada da fase de Grupos da Liga dos Campeões com uma inesperada derrota por 1 a 0 para o Dínamo Zagreb, no Estádio Maksimir. O time londrino teve dificuldade para criar lances de perigo durante a maior parte do jogo, embora tenha melhorado na reta final, e viu a equipe croata garantir o triunfo com um gol marcado por Orsic, ainda aos dez minutos do primeiro tempo. Ao apito final, o resultado foi celebrado intensamente pelos jogadores da casa e pela torcida.
Os dois times são integrantes do Grupo B. Na próxima rodada, o Chelsea enfrenta o RB Salzburg, em duelo marcado para a próxima quarta-feira. Antes, encara o Fulham pelo Inglês, competição na qual já vinha preocupando com um desempenho oscilante. O Dínamo Zagreb será o adversário do Milan, também na quarta.
Contratado pelo Chelsea nos últimos dias da janela de transferência junto ao Barcelona, que recebeu Marcos Alonso em troca, o atacante Aubameyang foi escalado como titular e fez sua estreia pelo time londrino. Mostrou-se participativo nos primeiros minutos e protagonizou alguns lances no campo adversário, mas não chegou a finalizar e viu algumas jogadas com potencial morrerem em seus pés, como ocorreu também com Sterling

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Quem finalizou, e com eficiência, foi Orsic, que abriu o placar a favor do Dínamo de Zagreb aos dez minutos, após avançar em velocidade num contra-ataque e tocar por cima do goleiro Kepa. Embora tivesse volume de jogo, o time inglês continuou com dificuldade em concluir a maioria das jogadas, diferentemente dos croatas. Quando a equipe da casa chegava, era para levar perigo. Orsic quase fez o segundo em um chute perigoso para fora e Ademi obrigou Kepa a fazer boa defesa após tentativa da entrada da área.
Insatisfeito com o que viu em campo, Thomas Tuchel tirou o estreante Aubameyang logo na volta do intervalo para colocar Broja. Ziyech também entrou, no lugar de Azpilicueta. A posse de bola continuou sendo dos londrinos, ainda pouquíssimos criativos e sofrendo com as chegadas esporádicas do Dínamo. Kepa teve que trabalhar de novo aos dez minutos, quando defendeu chute de fora da área de Ristovski e viu a bola bater no travessão em seguida.
O Chelsea só passou a ter uma produção ofensiva considerável nos minutos finais, mas as boas chances que teve não terminaram em bola na rede. Havertz teve uma chance de cabecear na pequena área e foi travado, enquanto Reece James parou na trave. Mount e Pulisic foram frustrados por boas defesas do goleiro Livakovic.
No mesmo horário da zebra na Croácia, o Borussia Dortmund venceu sem maiores dificuldades o Copenhague, por 3 a 0, com gols marcados por Reus, Guerreiro e Bellingham. As duas equipes estão no Grupo G, acompanhadas de Sevilla e Manchester City.

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