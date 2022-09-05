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Vinícius Júnior obtém cidadania espanhola, anuncia Real Madrid

Clube espanhol anunciou na manhã desta segunda-feira que o craque brasileiro agora pode usufruir dos direitos de um cidadão nascido na Espanha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 set 2022 às 12:00

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 12:00

Vinícius Junior foi responsável pela vitória do Real Madri
Vinícius Junior, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira Crédito: Real Madrid/Twitter oficial/Reprodução
A direção do Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (5) que Vinícius Júnior obteve a cidadania espanhola. O atacante brasileiro, a partir de agora, conta com duas nacionalidades e vai usufruir das vantagens de ser cidadão espanhol, com passaporte europeu.
"O Real Madrid C. F. comunica que nosso jogador brasileiro Vinícius Júnior fez juramento diante da Constituição Espanhola no dia 2 de setembro. E, neste momento, conta também com a nacionalidade espanhola", informou o clube madrilenho, em nota. O pedido pela nacionalidade já havia sido feito há meses.
Do ponto de vista esportivo, a situação pouco muda para Vinicius Junior, que não poderá defender a seleção espanhola porque já vestiu a camisa da seleção principal do Brasil em diversas partidas amistosas e oficiais.
Os benefícios maiores serão do próprio Real. O futebol espanhol tem regras que limitam o número de jogadores estrangeiros em campo em cada partida dos clubes nacionais. Com Vinicius Junior se tornando "espanhol", o clube ganha mais uma vaga de atleta extracomunitário na escalação da equipe.
Tecnicamente, essa liberação já começou no fim de semana. O brasileiro já entrou em campo no sábado, na partida contra o Betis, em rodada do Campeonato Espanhol, com dupla cidadania.

TRAJETÓRIA NO REAL MADRID

O atacante de 22 anos, revelado na base do Flamengo, chegou à Espanha em julho de 2018. Em sua chegada ao futebol espanhol, passou a defender o Real Madrid Castilla, o time B do gigante europeu. Com o passar do tempo, ganhou espaço na equipe principal e começou a brilhar na capital espanhola.
Na temporada europeia passada, ele foi uma das estrelas da equipe nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

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