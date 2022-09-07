Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Anitta termina namoro com Murda Beatz após três meses

Segundo o jornal Extra, Murda não correspondeu às expectativas da cantora. Os dois não se seguem mais nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 08:29

Murda Beatz e Anitta estão juntos desde o início de junho
Murda Beatz e Anitta estavam juntos desde o início de junho Crédito: Reprodução/Instagram @murdabeatz
O amor chegou ao fim. Segundo o Extra, Anitta e Murda Beatz não estão mais juntos. Uma fonte próxima à cantora disse ao jornal que Murda não correspondeu às expectativas da poderosa.
Os fãs já desconfiavam da situação após postagens com indiretas de ambos os lados. "F... comigo, mas não ferre comigo", postou Murda no domingo (4). Nesta terça, Anitta soltou no Twitter a frase: "Se sentir usada é uma bosta".
Anitta apagou as fotos do casal em seu perfil e os dois e pararam de se seguir no Instagram. A última aparição pública de Anitta e Murda foi no VMA, no qual ela saiu vencedora na categoria Melhor Clipe Latino.

Veja Também

Janja posta foto de comício de Lula lotado e Anitta responde: "Amo"

Performance de Anitta no VMA 2022 é eleita uma das melhores pela 'Billboard'

Papatinho revela música não lançada de Anitta e prepara feat com Juliette

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados