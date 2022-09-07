Anitta termina namoro com Murda Beatz após três meses

Murda Beatz e Anitta estavam juntos desde o início de junho Crédito: Reprodução/Instagram @murdabeatz

O amor chegou ao fim. Segundo o Extra, Anitta e Murda Beatz não estão mais juntos. Uma fonte próxima à cantora disse ao jornal que Murda não correspondeu às expectativas da poderosa.

Os fãs já desconfiavam da situação após postagens com indiretas de ambos os lados. "F... comigo, mas não ferre comigo", postou Murda no domingo (4). Nesta terça, Anitta soltou no Twitter a frase: "Se sentir usada é uma bosta".