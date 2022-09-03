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Janja posta foto de comício de Lula lotado e Anitta responde: "Amo"

Esposa do presidenciável compartilhou foto de comício em São Luís/MA e marcou cantora nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 09:50

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta respondeu a comentário no twitter de esposa do presidenciável Lula, na noite desta sexta (2) Crédito: Marco Ovando/Divulgação
A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), compartilhou foto no Twitter de um comício lotado em São Luís/MA e mandou recado de apoiadores do presidenciável para a cantora Anitta, na noite de sexta-feira (2).
"Recebi a missão aqui em São Luís do Maranhão de mandar um grande beijo para você Anitta !!! Sinta-se beijada, foi gigante aqui!", escreveu Janja. A cantora respondeu: "Amo". Esta não é a primeira vez que Janja marca Anitta nas redes sociais, a esposa de Lula já sugeriu um dueto com a cantora após ela declarar voto no petista.
Vários internautas comentaram o post de Janja e a resposta de Anitta dizendo que foram eles que mandaram o beijo para a cantora. "Fui eu que pedi, Janja, te amo Anitta", comentou um fã da cantora.
Outros usuários a rede social comentaram a publicação de Janja e a chamaram de primeira-dama. " Janja você será a primeira-dama mais extrovertida e simpática da história brasileira!", escreveu. No comentário da publicação, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um meme dele rindo. Mas outra apoiadora de Lula respondeu: "Risada do capeta".
"Minha cidade está do lado certo da história", escreveu uma mulher marcando Janja e Anitta. Outro internauta perguntou qual look a cantora vai usar no dia de votar. "Você vai votar com aquele look todo vermelho que você usou para se apresentar no VMA?"

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