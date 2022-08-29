Anitta e Ludmilla são indicadas para o Prêmio Multishow 2022

O Prêmio Multishow 2022 divulgou nesta segunda, 29, a lista de indicados em categorias como Artista do Ano e Revelação do Ano, entre outras. A cerimônia de entrega acontece no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro.
Neste ano, o prêmio acabou com a separação dos indicados por gênero e as categorias Cantor do Ano e Cantora do Ano foram substituídas por Artista do Ano e Voz do Ano.
O que chamou atenção foi na categoria Artista do Ano, com a nomeação de Ludmilla, pois, no ano passado, ela cancelou sua apresentação na premiação após ficar de fora da lista de concorrentes a Cantora do Ano.
CONFIRA A LISTA DOS INDICADOS
ARTISTA DO ANO
Anitta
Gloria Groove
Gusttavo Lima
Jaó
João Gomes
L7nnon
Ludmilla
Luísa Sonza
VOZ DO ANO
Anitta
Gloria Groove
Iza
Jaó
Liniker
Ludmilla
Luísa Sonza
Marisa Monte
REVELAÇÃO DO ANO
Ana Castela
Bala Desejo
Jovem Dionísio
Mari Fernandez
Nattanzinho
Rachel Reis
Tasha & Tracie
Urias
ÁLBUM DO ANO
"Lady Leste", Gloria Groove
"LUME", Felipe Ret
"Numanice #2", Ludmilla
"Pirata", Jão
"Pra Gente Acordar", Gilsons
"QVVJFA?", Baco Exu do Blues
"Sobre Viver", Criolo
"Versions of Me", Anitta
GRUPO DO ANO
Jovem Dionisio
Afrocidade
Bala Desejo
Black Pantera
Gilsons
Grupo Menos é Mais
Lagum
Raça Negra