Anitta e Ludmilla são indicadas para o Prêmio Multishow 2022

Anitta ao receber o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no MTV VMA's 2022 Crédito: REUTERS/Brendan/Folhapress

O Prêmio Multishow 2022 divulgou nesta segunda, 29, a lista de indicados em categorias como Artista do Ano e Revelação do Ano, entre outras. A cerimônia de entrega acontece no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro.

Neste ano, o prêmio acabou com a separação dos indicados por gênero e as categorias Cantor do Ano e Cantora do Ano foram substituídas por Artista do Ano e Voz do Ano.

O que chamou atenção foi na categoria Artista do Ano, com a nomeação de Ludmilla, pois, no ano passado, ela cancelou sua apresentação na premiação após ficar de fora da lista de concorrentes a Cantora do Ano.

CONFIRA A LISTA DOS INDICADOS

ARTISTA DO ANO

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jaó

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

VOZ DO ANO

Anitta

Gloria Groove

Iza

Jaó

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

REVELAÇÃO DO ANO

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandez

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

ÁLBUM DO ANO

"Lady Leste", Gloria Groove

"LUME", Felipe Ret

"Numanice #2", Ludmilla

"Pirata", Jão

"Pra Gente Acordar", Gilsons

"QVVJFA?", Baco Exu do Blues

"Sobre Viver", Criolo

"Versions of Me", Anitta

GRUPO DO ANO

Jovem Dionisio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum