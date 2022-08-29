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Prêmio Multishow 2022

Anitta e Ludmilla são indicadas para o Prêmio Multishow 2022

Cantoras disputam a categoria Artista do Ano; veja a lista divulgada nesta segunda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 14:25

Anitta ao receber o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no MTV VMA's 2022
Anitta ao receber o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no MTV VMA's 2022 Crédito: REUTERS/Brendan/Folhapress
O Prêmio Multishow 2022 divulgou nesta segunda, 29, a lista de indicados em categorias como Artista do Ano e Revelação do Ano, entre outras. A cerimônia de entrega acontece no Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro.
Neste ano, o prêmio acabou com a separação dos indicados por gênero e as categorias Cantor do Ano e Cantora do Ano foram substituídas por Artista do Ano e Voz do Ano.
O que chamou atenção foi na categoria Artista do Ano, com a nomeação de Ludmilla, pois, no ano passado, ela cancelou sua apresentação na premiação após ficar de fora da lista de concorrentes a Cantora do Ano.

CONFIRA A LISTA DOS INDICADOS

ARTISTA DO ANO

Anitta
Gloria Groove
Gusttavo Lima
Jaó
João Gomes
L7nnon
Ludmilla
Luísa Sonza

VOZ DO ANO

Anitta
Gloria Groove
Iza
Jaó
Liniker
Ludmilla
Luísa Sonza
Marisa Monte

REVELAÇÃO DO ANO

Ana Castela
Bala Desejo
Jovem Dionísio
Mari Fernandez
Nattanzinho
Rachel Reis
Tasha & Tracie
Urias

ÁLBUM DO ANO

"Lady Leste", Gloria Groove
"LUME", Felipe Ret
"Numanice #2", Ludmilla
"Pirata", Jão
"Pra Gente Acordar", Gilsons
"QVVJFA?", Baco Exu do Blues
"Sobre Viver", Criolo
"Versions of Me", Anitta

GRUPO DO ANO

Jovem Dionisio
Afrocidade
Bala Desejo
Black Pantera
Gilsons
Grupo Menos é Mais
Lagum
Raça Negra

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