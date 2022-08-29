Taylor Swift anuncia novo álbum após ser a principal vencedora do VMA da MTV

Taylor Swift foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards de 2022 ao ganhar o prêmio de Vídeo do Ano. A cerimônia aconteceu na noite do domingo, 28, em Nova Jersey, nos EUA. A cantora e compositora levou o troféu por seu trabalho no videoclipe de 10 minutos de All Too Well (Taylor's Version).
Ao subir o palco, porém, Taylor fez um anúncio que deixou todos os seus fãs surpresos, pois revelou quando seu próximo álbum será lançado. "Meu novo álbum sai em 21 de outubro", disse ela para uma multidão barulhenta. "E eu vou contar mais à meia-noite."
Por volta da meia-noite local (uma da manhã de segunda no Brasil), um post anunciando o título e mais detalhes sobre o novo álbum apareceu na conta do Instagram da cantora. "Midnights, histórias de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida, serão lançadas em 21 de outubro. Encontre-me à meia-noite", dizia a mensagem que acompanhava a arte do álbum.
O álbum foi descrito como "uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada através de terrores e bons sonhos".
Taylor Swift disse que a decisão de revelar o lançamento de seu novo álbum se deve à generosidade de seus fãs votando para ela ganhar o prêmio de Vídeo do Ano.
Entre os vencedores do VMA 2022, destaque ainda para Anitta, que se tornou a primeira brasileira a receber o prêmio norte-americano. Sua canção Envolver foi eleita Melhor Clipe De Música Latina.
Veja a lista dos vencedores do VMA 2022
- Vídeo do ano: Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
- Artista do ano: Bad Bunny
- Música do ano: Billie Eilish - Happier Than Ever
- Artista revelação: Dove Cameron
- Push - Performance do ano: December 2021: Seventeen - Rock With You
- Melhor colaboração: Lil Nas X, Jack Harlow - Industry Baby
- Melhor música pop: Harry Styles - As It Was
- Melhor música de hip-hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby - Do We Have A Problem?
- Melhor música de rock: Red Hot Chili Peppers - Black Summer
- Melhor música alternativa: Maneskin - I Wanna be Your Slave
- Melhor música latina: Anitta - Envolver
- Melhor música de R&B: The Weeknd - Out Of Time
- Melhor música de k-pop: Lisa - Lalisa
- Melhor vídeo com mensagem social: Lizzo - About Damn Time
- Melhor performance no metaverso: Blackpint The Virtual | PUBG - YG Entertainment / Interscope Records
- Melhor vídeo de longo formato: Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
- Melhor fotografia: Harry Styles - As It Was
- Melhor direção: Taylor Swift - All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)
- Melhor direção de arte: Lil Nas X, Jack Harlow - Industry Baby
- Melhor efeitos visuais: Lil Nas X, Jack Harlow - Industry Baby
- Melhor coreografia: Doja Cat - Woman
- Melhor edição: Rosalía - Saoko
- Grupo do ano: BTS
- Música do verão: Jack Harlow - First Class
- Álbum do ano: Harry Styles - Harry's House