Taylor Swift anuncia novo álbum após ser a principal vencedora do VMA da MTV

Taylor Swift no tapete vermelho do VMA 2022 Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz/Folhapress

Taylor Swift foi a principal vencedora do MTV Video Music Awards de 2022 ao ganhar o prêmio de Vídeo do Ano. A cerimônia aconteceu na noite do domingo, 28, em Nova Jersey, nos EUA. A cantora e compositora levou o troféu por seu trabalho no videoclipe de 10 minutos de All Too Well (Taylor's Version).

Ao subir o palco, porém, Taylor fez um anúncio que deixou todos os seus fãs surpresos, pois revelou quando seu próximo álbum será lançado. "Meu novo álbum sai em 21 de outubro", disse ela para uma multidão barulhenta. "E eu vou contar mais à meia-noite."

Por volta da meia-noite local (uma da manhã de segunda no Brasil), um post anunciando o título e mais detalhes sobre o novo álbum apareceu na conta do Instagram da cantora. "Midnights, histórias de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida, serão lançadas em 21 de outubro. Encontre-me à meia-noite", dizia a mensagem que acompanhava a arte do álbum.

O álbum foi descrito como "uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada através de terrores e bons sonhos".

Taylor Swift disse que a decisão de revelar o lançamento de seu novo álbum se deve à generosidade de seus fãs votando para ela ganhar o prêmio de Vídeo do Ano.

Veja a lista dos vencedores do VMA 2022