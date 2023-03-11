MC Marcinho cancela agenda de shows por problemas no coração

MC Marcinho Crédito: Divulgação

Através das redes sociais, a equipe de MC Marcinho (45) comunicou aos seguidores do cantor, nesta sexta (10), que o artista está sendo submetido a um tratamento cardíaco e que, por isso, não poderá cumprir com a agenda de shows. Na publicação, a equipe pediu compreensão e orações para que ele volte a cumprir com suas atividades.

"Diante do tratamento cardíaco, ao qual nosso querido MC Marcinho está sendo submetido, informamos que os eventos que dependem de deslocamentos aéreos precisarão ser remarcados por recomendações médicas. Contamos com o carinho, compreensão e orações de todos que amam o nosso príncipe do funk para que logo ele esteja 100% e volte a cumprir todas as suas atividades normalmente. Infelizmente o evento de hoje em Brasília está cancelado e em breve será remarcado. Att, Equipe MC Marcinho", escreveram.

PROBLEMAS CARDÍACOS

O "príncipe do funk" já deu outros sustos nos fãs anteriormente. Em 2019, o autor das canções "Tudo é festa" e "Glamurosa" teve um princípio de infarto e ficou internado. Em agosto de 2021, o artista precisou colocar um marca passo.

Após uma maratona de apresentações para o Carnaval, MC Marcinho teve um mal estar no dia 27 de fevereiro e precisou ser internado, segundo o portal g1.