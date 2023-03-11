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Príncipe do Funk

MC Marcinho cancela agenda de shows por problemas no coração

Nas redes sociais, equipe do cantor informou os fãs e pediu orações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Março de 2023 às 10:51

MC Marcinho
MC Marcinho Crédito: Divulgação
Através das redes sociais, a equipe de MC Marcinho (45) comunicou aos seguidores do cantor, nesta sexta (10), que o artista está sendo submetido a um tratamento cardíaco e que, por isso, não poderá cumprir com a agenda de shows. Na publicação, a equipe pediu compreensão e orações para que ele volte a cumprir com suas atividades.
"Diante do tratamento cardíaco, ao qual nosso querido MC Marcinho está sendo submetido, informamos que os eventos que dependem de deslocamentos aéreos precisarão ser remarcados por recomendações médicas. Contamos com o carinho, compreensão e orações de todos que amam o nosso príncipe do funk para que logo ele esteja 100% e volte a cumprir todas as suas atividades normalmente. Infelizmente o evento de hoje em Brasília está cancelado e em breve será remarcado. Att, Equipe MC Marcinho", escreveram.

PROBLEMAS CARDÍACOS

O "príncipe do funk" já deu outros sustos nos fãs anteriormente. Em 2019, o autor das canções "Tudo é festa" e "Glamurosa" teve um princípio de infarto e ficou internado. Em agosto de 2021, o artista precisou colocar um marca passo.
Após uma maratona de apresentações para o Carnaval, MC Marcinho teve um mal estar no dia 27 de fevereiro e precisou ser internado, segundo o portal g1.
No começo dessa semana, o funkeiro recebeu alta mas a prescrição dos médicos, ainda segundo divulgou o portal, foi de repouso absoluto por 10 dias, além de 20 dias sem viajar de avião e a necessidade de uma nova avaliação antes de voltar aos palcos.

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