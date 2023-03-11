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Flay lança 'Imperfeita', primeiro álbum da carreira solo

Produção da ex-BBB e cantora conta com 12 faixas, que estão disponíveis nas plataformas de música
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Março de 2023 às 09:19

Flay lança 'Imperfeita', primeiro álbum da carreira solo
Flay lança 'Imperfeita', primeiro álbum da carreira solo Crédito: Instagram/@flay
A ex-BBB e cantora Flay lançou seu primeiro álbum da carreira solo nesta sexta-feira, 10. Imperfeita marca a transição da cantora para o pop e R&B. O álbum conta com 12 faixas, que já estão disponíveis e também são acompanhadas de um material audiovisual.
Chance Pro Feio é o seu lead single e o álbum foi todo estruturado para passar a mensagem de força e empoderamento, mas sem deixar suas vulnerabilidades de lado. A cantora investiu quase R$ 1 milhão de reais no projeto independente.
"Estamos celebrando as mulheres em todos os sentidos: por serem quem são, por sua força, inteligência, sensualidade e fragilidade. Em alguns momentos como mulher, nos foi dito que se agirmos muito sexy, os outros não nos levarão a sério", afirma a cantora. "Não podemos simplesmente anular partes diferentes de quem somos. Elas podem apenas coexistir e serem muito autênticas e reais", conta Flay.
Flay também traz em seu álbum reflexões sobre o machismo estrutural. Ela reflete sobre o título do produto. "Eu sou a voz da mulher agredida, violada, subestimada, enganada, rejeitada, iludida. Mas também sou a mulher que enganou, amou, perdoou, machucou. Eu sou tudo isso e um pouco mais. Eu sou, literalmente, imperfeita", reforça a cantora.

TRACKLIST COMPLETA

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