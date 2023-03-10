Nikolas Ferreira e Ana Paula Renault discutem em avião; veja o vídeo

Deputado federal Nikolas Ferreira discutiu em avião com a ex-BBB Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Twitter

A ex-BBB Ana Paula Renault e o deputado federal Nikolas Ferreira discutiram durante um voo, no início da tarde desta sexta-feira (10). Por meio das redes sociais, ela compartilhou o momento e disse que os dois "por ironia do destino" sentaram lado a lado no avião.

Filmando o momento, Ana Paula pergunta ao deputado se ele "continuaria a fazer crimes no plenário da Câmara". Nikolas também começa a filmar e indaga qual crime cometeu. "O seu decoro parlamentar foi quebrado, transfobia, você poderia ter saído preso, e é um crime inafiançável". Ele rebate a jornalista e diz que ela "é mentirosa".

Ana Paula Renault você sempre será famosa pic.twitter.com/7Afzm5r1EQ — PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) March 10, 2023

O episódio ao qual Ana Paula se refere ocorreu na quarta-feira (8), Dia da Mulher, quando ele colocou uma peruca loira no plenário e ironizou a existência de mulheres transexuais.