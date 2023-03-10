Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu B.O.

Nikolas Ferreira e Ana Paula Renault discutem em avião; veja o vídeo

Jornalista grava momento em que deputado senta ao lado dela. Briga começou quando a ex-BBB pergunta ao parlamentar se ele "continuaria a fazer crimes no plenário da Câmara"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2023 às 16:24

Deputado federal Nikolas Ferreira discutiu em avião com a ex-BBB Ana Paula Renault
Deputado federal Nikolas Ferreira discutiu em avião com a ex-BBB Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Twitter
A ex-BBB Ana Paula Renault e o deputado federal Nikolas Ferreira discutiram durante um voo, no início da tarde desta sexta-feira (10). Por meio das redes sociais, ela compartilhou o momento e disse que os dois "por ironia do destino" sentaram lado a lado no avião.
Filmando o momento, Ana Paula pergunta ao deputado se ele "continuaria a fazer crimes no plenário da Câmara". Nikolas também começa a filmar e indaga qual crime cometeu. "O seu decoro parlamentar foi quebrado, transfobia, você poderia ter saído preso, e é um crime inafiançável". Ele rebate a jornalista e diz que ela "é mentirosa".
O episódio ao qual Ana Paula se refere ocorreu na quarta-feira (8), Dia da Mulher, quando ele colocou uma peruca loira no plenário e ironizou a existência de mulheres transexuais.
"E os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Eu não minto, você quebrou o decoro e agora vai enfrentar um processo de cassação", continua ela. "Pode processar o que você quiser", responde Nikolas.

Veja Também

Rafa Kalimann, Douglas Silva e Carla Diaz estão no novo Dança dos Famosos

Nizo Neto ameaça processar humorista que disse que Chico Anysio usava drogas

Guimê e Ricardo vencem Prova do Líder do 'BBB 23'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Internet Twitter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados