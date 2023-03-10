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Justiça

Nizo Neto ameaça processar humorista que disse que Chico Anysio usava drogas

Rey Biannchi declarou que humorista fazia uso de cocaína durante entrevista a um podcast; filho de Anysio pediu por retratação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2023 às 16:01

Nizo Neto ameaçou processar Rey Biannchi, humorista que disse que Chico Anysio fazia uso de cocaína
Nizo Neto ameaçou processar Rey Biannchi, humorista que disse que Chico Anysio fazia uso de cocaína Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Nizo Neto, filho de Chico Anysio, ameaçou processar o humorista Rey Biannchi após o comediante dizer que Anysio fazia uso de cocaína. A declaração foi feita durante uma entrevista de Rey ao Ticaracaticast na última terça-feira (7).
O humorista chegou a afirmar, até mesmo, que Chico usava uma placa de platina no nariz devido ao uso constante da droga.
Nizo usou o Instagram nesta quinta-feira (9), para pedir uma retratação pública de Biannchi. "Gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor Rey Biannchi se retrate publicamente nas redes sociais sobre a calúnia que ele falou do meu pai, que não está aqui para se defender, em um podcast", disse.
O ator disse que processaria o comediante por calúnia, danos morais e difamação caso Rey não se pronunciasse. "Isso se chama falta de respeito, mau caratisse e ingratidão. Em nome da família, exijo retratação imediata para evitar medidas legais", escreveu.
No mesmo dia, Biannchi também usou o Instagram para comentar sobre o assunto e compartilhou um vídeo em que Anysio elogia uma de suas atuações. Ele se disse "honrado" por ter feito shows com Chico, argumentando ter ganhado elogios também por ter "largado as drogas".
O humorista afirmou que "jamais falaria ou agiria para desonrar a memória do mestre". "Infelizmente, as pessoas gostam de inventar e criar polêmicas e mentiras, distorcendo fatos. Deus abençoe a todos nós, e que Deus tenha o mestre Chico Anysio numa dimensão superior de luz. A luz de Deus nunca falha", finalizou.

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