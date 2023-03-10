Leo Jaime descobre cisto maior do que um rim, mas tranquiliza: 'Benigno' Crédito: Leticia Moreira/Folhapress

O cantor Leo Jaime usou o Twitter para revelar que descobriu um cisto do tamanho de um rim. O ator afirmou que o cisto de 13 cm é benigno.

A revelação veio porque ele repostou um texto de um amigo, em que fala sobre ter descoberto um câncer na bexiga. "Confirmado: o tumor que tirei da bexiga era maligno. Mas era bem pequeno, não chegou a invadir nada. Não vou precisar de tratamento nenhum, nem da BCG. Só acompanhar. Descobri num ultrassom de rotina que tinha nada a ver com bexiga. Façam seus exames", escreveu o amigo.

Na sequência, o cantor respondeu e afirmou que também fez uma ultrassonografia para descobrir o problema. "Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim. Mas benigno", informou Leo.

Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim. Mas benigno https://t.co/KjDN5AA9ry — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) March 8, 2023