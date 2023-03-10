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Saúde

Leo Jaime descobre cisto maior do que um rim, mas tranquiliza: 'Benigno'

Após exames, cantor tranquilizou os fãs e disse que é ‘benigno’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2023 às 08:20

Leo Jaime descobre cisto maior do que um rim, mas tranquiliza: 'Benigno'
Leo Jaime descobre cisto maior do que um rim, mas tranquiliza: 'Benigno' Crédito: Leticia Moreira/Folhapress
O cantor Leo Jaime usou o Twitter para revelar que descobriu um cisto do tamanho de um rim. O ator afirmou que o cisto de 13 cm é benigno.
A revelação veio porque ele repostou um texto de um amigo, em que fala sobre ter descoberto um câncer na bexiga. "Confirmado: o tumor que tirei da bexiga era maligno. Mas era bem pequeno, não chegou a invadir nada. Não vou precisar de tratamento nenhum, nem da BCG. Só acompanhar. Descobri num ultrassom de rotina que tinha nada a ver com bexiga. Façam seus exames", escreveu o amigo.
Na sequência, o cantor respondeu e afirmou que também fez uma ultrassonografia para descobrir o problema. "Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim. Mas benigno", informou Leo.
O escritor Paulo Coelho também comentou na publicação. "Amém! Por acaso, fiz ontem! Graças a Deus nada, apenas hérnia de disco."

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